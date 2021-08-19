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Публічні засідання ВАКС у справі "Роттердам+" переконали суспільство в законності формули, - нардеп

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 10:18
Публічні засідання ВАКС у справі "Роттердам+" переконали суспільство в законності формули, - нардеп Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Відкриті засідання Вищого антикорупційного суду у справі "Роттердам+" остаточно переконали суспільство у відсутності в ній складу злочину і надуманості всіх звинувачень на адресу формули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Валентина Наливайченка.

"Ми стали свідками більш ніж 50 засідань Вищого антикорупційного суду, який, зрештою, підтвердив законність і обґрунтованість закриття справи "Роттердам+". Саме завдяки відкритому і публічному розгляду справи у ВАКС все громадянське суспільство переконалося в тому, що справа "Роттердам+" виявилася лише зрежисованим медійним фейком", - наголосив нардеп.

Він зазначив, що розслідування у цій справі тривало понад 3 роки і за цей час жодних фактів, які свідчили би про порушення закону, встановлено не було.

"В матеріалах справи, які згодом відкрили для суспільства, не виявилося жодних доказів вчинення злочину - ні реальних потерпілих, ні встановленої шкоди. Упродовж останнього року цю справу ще 3 рази відкривали і знову закривали через відсутність складу злочину", - додав нардеп.

Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже в 9 раз відклав розгляд спільного позову феросплавних заводів Ігоря Коломойського, активістів Центру протидії корупції (ЦПК) і ініціатора цієї справи екс-заступника генпрокурора Віктора Чумака через неявку заявника.

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