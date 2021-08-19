Публічні засідання ВАКС у справі "Роттердам+" переконали суспільство в законності формули, - нардеп

Відкриті засідання Вищого антикорупційного суду у справі " Роттердам+ " остаточно переконали суспільство у відсутності в ній складу злочину і надуманості всіх звинувачень на адресу формули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Валентина Наливайченка.

"Ми стали свідками більш ніж 50 засідань Вищого антикорупційного суду, який, зрештою, підтвердив законність і обґрунтованість закриття справи "Роттердам+". Саме завдяки відкритому і публічному розгляду справи у ВАКС все громадянське суспільство переконалося в тому, що справа "Роттердам+" виявилася лише зрежисованим медійним фейком", - наголосив нардеп.

Він зазначив, що розслідування у цій справі тривало понад 3 роки і за цей час жодних фактів, які свідчили би про порушення закону, встановлено не було.

"В матеріалах справи, які згодом відкрили для суспільства, не виявилося жодних доказів вчинення злочину - ні реальних потерпілих, ні встановленої шкоди. Упродовж останнього року цю справу ще 3 рази відкривали і знову закривали через відсутність складу злочину", - додав нардеп.