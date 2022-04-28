Публічний тиск змушує компанії з Stop Bloody Energy розривати стосунки з Росією, - ДТЕК

Завдяки міжнародному публічному тиску, компанії які потрапили до списку Stop Bloody Energy, розривають стосунки з Росією та зупиняють співпрацю з російськими компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Щодня все більше компаній приймають рішення виходити із відносин із Російською федерацією, з їхніми компаніями. З моменту запуску нашого проекту вже низка компаній це зробила", - сказав він.

Сахарук зазначив, що велика промислова компанія Японії Komatsu вирішила припинити співпрацю з російськими компаніями.

Також декілька великих споживачів нафти заявили, що починають скорочувати закупівлі російської енергоресурсу.

Сахарук додав, що проєкт Stop Bloody Energy отримує міжнародну підтримку, та деякі іноземні організації почали допомагати збирати інформацію про компанії, які все ще працюють з Росією.

"Одна з експертних організацій Фінляндії написала нам минулого тижня листа та детально розписала, які фінські компанії продовжують працювати з Росією. І порадили нам, як і де ми можемо взяти про них інформацію. Тобто, проєкт живе, проєкт вже має вплив та має колосальну міжнародну підтримку", - підсумував він.

Нагадаємо, в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.