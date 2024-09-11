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В ПЦУ отреагировали на нападение на митрополита Климента в Киеве

Фото: Митрополит Климент (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Автор: Татьяна Веремеева

В Православной церкви Украины (ПЦУ) отреагировали на нападение на митрополита Симферопольского и Крымского Климента, ныне военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ПЦУ .

В ПЦУ говорят, что из тех свидетельств и доказательств, которые есть сейчас, нет оснований говорить о религиозных или политических мотивах инцидента. Пострадавшему митрополиту оказали необходимую медицинскую помощь и сейчас нет угрозы его жизни и здоровью.

Что случилось с митрополитом Климентом

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Telegram-канале о нападении на митрополита Симферопольского и Крымского Климента. По его словам, митрополита жестоко избили неизвестные. Кроме служения в церкви, Климент также военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Цаплиенко, ссылаясь на слова самого Климента, описал ситуацию: митрополит приехал в Киев по приглашению "Крымской платформы". Около 23:00, двигаясь в направлении Михайловского монастыря, где он имел келью, его остановили трое мужчин, один из которых обратился к нему со словами: "Владыка, благословите!" После этого они начали его избивать. Климент считает, что нападение было спланировано, ведь место инцидента не оборудовано камерами наблюдения.

Журналист отметил, что это лишь версия событий со слов потерпевшего и призвал правоохранителей расследовать ситуацию, предполагая возможность заказного нападения.

В Национальной полиции отмечают, что устанавливают все обстоятельства происшествия, а также продолжается проверка.

Кто такой митрополит Климент

Митрополит Симферопольский и Крымский Климент (в мире – Павел Николаевич Кущ) родился 9 апреля 1969 года в Симферополе, АР Крым. Он получил образование в Киевской духовной семинарии УПЦ КП, а в 2000 году был назначен епископом Симферопольским и Крымским УПЦ КП.

В 2012 году Климента поднесли в сан архиепископа, а в 2020 году - в сан митрополита ПЦУ. Он возглавляет Православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, и активно защищает права украинцев и крымских татар на оккупированных территориях. Также Климент поддерживает украинских военных и выступает против российской агрессии, поэтому сам присоединился к Вооруженным силам Украины.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в Одессе 11 сентября произошел инцидент с участием 46-летнего мужчины, сопротивлявшегося правоохранителям и военнослужащим ТЦК и СП. Во время патрулирования города мужчина отказался предоставить военно-учетные документы и пытался скрыться. В ходе побега он упал и травмировал колено, однако продолжил сопротивляться, пытаясь ударить полицейских палкой. На место происшествия прибыли патрульные, которые задержали нарушителя и применили наручники. Против мужчины составлены протоколы за злостное неповиновение и мелкое хулиганство.

Также мы рассказывали, что 3 сентября вблизи села Ротмистровка Черкасской области возник конфликт на дороге, завершившийся дракой. Причиной инцидента стало то, что родители бывшего военнослужащего едва избежали ДТП. В ответ на это экс-военный решил отыскать водителя, создавшего опасную ситуацию на дороге. Бывшего военного избили.

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