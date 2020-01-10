У ПЦУ прокоментували відкликання підпису Філарета під рішенням Об'єднавчого собору

Заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків, архієпископ Євстратій Зоря заявив, що патріарх Філарет, який відкликав підпис під документом про створення Православної церкви України (ПЦУ), "встав на шлях брехні". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Заява патріарха Філарета про "відкликання підпису" під постановою Помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року про припинення окремого існування УПЦ КП і об'єднання в єдину помісну православну церкву - ще одне свідчення того, що владика встав на шлях брехні ... І саме тому всі його спроби протиставити свою волю соборної волі церкви - знову і знову зазнають поразки", - написав Зоря.

На думку Зорі, заява підтверджує, що постанова Філарет все-таки підписував. Він також уточнив, що постанова не є договором або угодою, які можна розірвати.

"А щодо" відкликання "- постанова Помісного собору не є договором або угодою, які можна розірвати. Так само і спадок, і ім'я Київського Патріархату належить Помісній церкві, а не є приватною власністю одного ієрарха, якою він безуспішно прагне розпоряджатися на свій розсуд ", - додав Зоря.

Нагадаємо, патріарх Філарет відкликав підпис під документом Об'єднавчого собору 2018, на якому було проголошено створення Православної церкви України (ПЦУ) і ліквідація УПЦ Київського патріархату.