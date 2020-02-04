ПЦУ припинила повноваження Філарета у Священному Синоді

Православна церква України припинила повноваження Почесного патріарха Філарета у Священному Синоді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПЦУ.

Як повідомляється, 4 лютого на засіданні Священного Синоду ПЦУ розглядали "дії Почесного патріарха Філарета, що порушують канонічний і статутний порядок у Церкві". Було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду.

"Враховуючи, що Почесний патріарх Філарет втратив канонічні права та обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією, не подав лист на ім'я Предстоятеля, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Єпіфанія, зі зверненням до Священного Синоду щодо соборного розгляду свого майбутнього становища у Православній церкві України, як це було визначено в п. 4 Журнал №30 засідання Священного Синоду від 24 червня 2019 року - встановити, що Почесний Патріарх Філарет з 24 червня 2019 року є архиєреєм Православної церкви України на спокої", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ПЦУ зазначили, що "з огляду на все, вище сказане, а також відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь в засіданні Священного Синоду попри письмове запрошення - зупинити повноваження Почесного патріарха Філарета як члена Священного Синоду ..."

Також на засіданні Синод констатував, що Почесному патріарху Філарету, як архієрею на спокої, канонічно заборонено вчиняти будь-які хіротонії. Клірики, названі їм у не уставний спосіб єпископами, не є такими, зроблене для них і зроблене ними - все нікчемне.

У ПЦУ додали, що на засіданні також було вирішено нагадати Почесному патріархові Філарета і його оточенню про звернення Архієрейського Собору до примирення і припинення самоізоляції.

Нагадаємо, патріарх Філарет відкликав підпис під документом Об'єднавчого собору 2018, на якому було проголошено створення Православної церкви України і ліквідація УПЦ Київського патріархату.

Пізніше заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків, архієпископ Євстратій Зоря заявив, що патріарх Філарет, відізвавши підпис під документом про створення Православної церкви України, "встав на шлях брехні".