До ПЦУ перейшли вже понад 100 парафій УПЦ МП

За словами Євстратія, реєстрація ПЦУ Мін'юстом сприятиме процесу переходу

На сегодня в Православную церковь Украины перешли 120 общин Московского патриархата. Об этом заявил владыка Евстратий - архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Евстратия, каждые 2-3 дня поступают сообщения о том, что все новые и новые общины принимают такое решение.

"По тем данным, которые можно видеть, 120 религиозных общин определились. И процесс этот постоянно продолжается. Если не каждый день, то каждые 2-3 дня поступают сообщения о том, что все новые и новые общины принимают такое решение", - сказал он.

Представитель ПЦУ подчеркнул, что регистрация Минюстом Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ) и вступление в силу закона №4128-д о переходе религиозных общин в Православную церковь Украины будут способствовать этому процессу.

"Стали более четкими правила относительно того, каким образом может религиозная община изменить свое подчинение с русской церкви на украинскую, и этот процесс только усилится. Потому что появились возможности воплотить это скорее в юридической плоскости", - отметил Евстратий.

Напомним, Киевская митрополия Православная церковь Украины официально 30 января была зарегистрирована как религиозная организация и юридическое лицо.

Как писало РБК-Украина ранее, 31 января 2019 года вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в ПЦУ.

Добавим, соответствующий закон президент Петр Порошенко подписал 28 января.