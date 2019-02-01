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До ПЦУ хочуть приєднатися близько 200 релігійних організацій, - Мінкульт

Новини » Політика    01.02.2019 - 19:11
До ПЦУ хочуть приєднатися близько 200 релігійних організацій, - Мінкульт
Ілюстративне фото (facebook.com pryamiy)

Найближчим часом запрацює механізм "єдиного вікна" для спрощення процедури реєстрації релігійних організацій

Майже 200 релігійних громад надіслали звернення для зміни перереєстрації зі УПЦ МП до ПЦУ у зв’язку зі зміною юрисдикційної приналежності. Про це заявив директор Департаменту у справах релігій та національностей Мінкульту Андрій Юраш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, на сьогодні вже є майже 200 звернень від релігійних організацій, релігійних громад, які потребують перереєстрації у зв'язку зі зміною юрисдикційної приналежності.

"За даними обласних державних адміністрацій, така ж або у 2 чи в 3 рази більша кількість релігійних громад вже готуються, і в тій чи іншій формі намагаються вже організувати цей перехід. Ми бачимо, що це сотні релігійних громад, тому треба якнайшвидше створити можливості для реалізації їх конституційних прав", - наголосив він.

Раніше у Міністерстві культури повідомили, що механізм "єдиного вікна" для спрощення процедури реєстрації релігійних організацій запрацює уже найближчим часом.

Також РБК-Україна писало, що 31 січня 2019 року набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід до ПЦУ.

 

У Мінкульті анонсували реєстрацію релігійних громад за принципом "єдиного вікна" До ПЦУ перейшли вже понад 100 парафій УПЦ МП
Новини України Міністерство культурирелигиозные организациипереходПЦУ
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