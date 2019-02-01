До ПЦУ хочуть приєднатися близько 200 релігійних організацій, - Мінкульт

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Найближчим часом запрацює механізм "єдиного вікна" для спрощення процедури реєстрації релігійних організацій

Майже 200 релігійних громад надіслали звернення для зміни перереєстрації зі УПЦ МП до ПЦУ у зв’язку зі зміною юрисдикційної приналежності. Про це заявив директор Департаменту у справах релігій та національностей Мінкульту Андрій Юраш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, на сьогодні вже є майже 200 звернень від релігійних організацій, релігійних громад, які потребують перереєстрації у зв'язку зі зміною юрисдикційної приналежності.

"За даними обласних державних адміністрацій, така ж або у 2 чи в 3 рази більша кількість релігійних громад вже готуються, і в тій чи іншій формі намагаються вже організувати цей перехід. Ми бачимо, що це сотні релігійних громад, тому треба якнайшвидше створити можливості для реалізації їх конституційних прав", - наголосив він.

Раніше у Міністерстві культури повідомили, що механізм "єдиного вікна" для спрощення процедури реєстрації релігійних організацій запрацює уже найближчим часом.

Також РБК-Україна писало, що 31 січня 2019 року набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід до ПЦУ.