ПТСР у военных и гражданских: как с ним бороться и можно ли вылечить

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может возникнуть как у военных, так и в гражданских после травматических для психики событий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной службы здоровья.
Что такое ПТСР
Это нарушение психологического состояния, которое может развиться после пережитых травм. Стрессовое расстройство бывает у людей всех возрастов и пола. Симптомы нарушения могут возникать в короткий или длительный период после травматического события. Обычно они появляются в течение трех месяцев.
Главные симптомы: гипервозбуждение, переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой.
У кого бывает ПТСР:
Можно ли вылечить ПТСР
Специалисты отмечают, что посттравматическое стрессовое расстройство подлежит лечению. В случае появления первых симптомов следует как можно скорее обратиться к семейному врачу. Перед началом лечения врач должен провести тщательную проверку, а затем направить к психологу или психиатру.
Отметим, ПТСР поддается лечению даже много лет спустя после травмирующего события, поэтому никогда не поздно обратиться за помощью.
Напомним, ранее Минздрав опубликовал номера "горячих линий" психологической поддержки.
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