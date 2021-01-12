ПЛР-тест та ізоляція на 10 днів: змінилися правила в'їзду українців до Англії

Фото: українці мають зробити тест і відправитися на ізоляцію (РБК-Україна)

Для українців змінилися правила в'їзду до Англії. Зокрема, з 15 січня на кордоні необхідно пред'явити негативний результат тесту на COVID-19, після чого відправитися на 10-денну самоізоляцію.

Про це у Facebook повідомляє посольство Великобританії в Україні.

Повідомляється, що з п'ятниці всі мандрівники, які прибувають до Англії, повинні показати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за три дні до поїздки.

"Вимога щодо негативного тесту на COVID-19 поки стосується лише мандрівників до Англії. Детальніше про правила прибуття до Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії буде оголошено найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Пасажири, які прибувають з країн, що не входять до урядового переліку транспортних коридорів, мають самоізолюватися на 10 днів, незалежно від результатів тестів. Зараз це стосується і мандрівників з України.

Відзначимо, на території Угорщини та Словаччини триває карантин, у зв'язку з чим українські прикордонники нагадали правила в'їзду.

А для в'їзду до Чорногорії тепер необов'язково мати при собі результати тесту.