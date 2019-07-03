ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Птахофабрика «Авіс» увійшла в ТОП-50 найбільш інноваційних підприємств в агросекторі України

Новини » Новини компаній    03.07.2019 - 12:50
Птахофабрика «Авіс» увійшла в ТОП-50 найбільш інноваційних підприємств в агросекторі України

Журнал “Бізнес” опублікував добірку інновацій у аграрному секторі, який складає левову частку експорту України та стрімко рухається у напрямку переробки продукції.

Птахофабрика "Авіс" агрохолдингу "Авангард" українського бізнесмена Олега Бахматюка відзначена як одне з найбільш інноваційних підприємств в аграрному секторі за версією видання “Бізнес”. Найбільша птахофабрика України з повним циклом виробництва відома як виробник курячих яєць ТМ "Квочка".

Як зазначає "Бізнес", птахофабрика "Авіс" - це сучасне виробництво курячих яєць в форматі закритого циклу (система, яка дозволяє виробляти велику кількість якісних яєць, одночасно турбуючись про природні ресурси і дбаючи про курочок-несучок). Тут і контроль якості повітря, і води для напування птахів, і корми із чіткою формулою. Яйця, що вироблені тут, відповідають європейським стандартам та стандарту Halal, а досконало спланована система логістики дозволяє доставляти яйця до споживачів максимально свіжими.Птахофабрика «Авіс» увійшла в ТОП-50 найбільш інноваційних підприємств в агросекторі України

Інкубатори агрохолдингу «Авангард» є високотехнологічним виробництвом, де всі параметри (а крім вологості та температури повітря їх ще біля десяти) контролює штучний інтелект. Окрім високої якості продукції, пріоритетом для виробника є захист зовнішнього середовища. Підприємство застосовує очисні споруди провідного міжнародного виробника Nijhuis  та спільно з Державним Інститутом Охорони Ґрунтів України розробляє  нові методи компостування, щоб отримати безвідходне виробництво.

Відходи  виробництва перетворюються  на корисні для людини і навколишнього середовища продукти - органічне сухе добриво, органічне рідке добриво та електроенергію. Для цього «Авангард» побудував біогазовий завод, який виробляє «зелену» електроенергію з відновлюваних джерел - курячого посліду.  

До агрохолдингу “Авангард”, який є частиною групи компаній «Укрлендфармінг» українського бізнесмена Олега Бахматюка, входить 19 птахофабрик, 6 комбікормових заводів і 2 фабрики із підрощення молодняку. Дві з птахофабрик - філія “Чорнобаївське” та “Авіс”, збудовані в 2003 році на найсучаснішому обладнанні. Міжнародний аудит цих птахофабрик відбувся у 2018 році і підтвердив, що вони можуть експортувати яйця в країни Європейського Союзу. Також ці дві птахофабрики у 2019 році пройшли сертифікацію на відповідність стандарту Halal і підтвердили діючий сертифікат ISO 22000:2005, що є гарантією повного контролю всього циклу виробництва. “Авангард” - найбільший український експортер курячих яєць і яєчних продуктів в Україні, що продає продукцію в 40 країн світу.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся