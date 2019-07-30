ПСЖ знизив ціну на Неймара

Французький "Парі Сен-Жермен" має намір розлучитися з нападаючим Неймаром до закриття літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Sport.es.

Заради догляду 27-річного бразильця керівництво парижан знизило свої фінансові запити. Якщо раніше ПСЖ вимагав від зацікавлених в бразильця клубів не менше 300 млн євро, то зараз знизив ціну майже в два рази і готовий відпустити гравця за 180 млн євро. При цьому французи не хочуть включати в угоду інших футболістів і мають намір отримати з трансферу виключно гроші.

Найбільш вірогідним місцем продовження кар'єри Неймара є його колишній клуб "Барселона".

Неймар перейшов в ПСЖ влітку 2017 роки за рекордні 222 млн євро.