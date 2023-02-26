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ПСЖ разгромил "Марсель" с Малиновским в Ле Классик

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Марсель, Воскресенье 26 февраля 2023 23:39
ПСЖ разгромил "Марсель" с Малиновским в Ле Классик Фото: Килиан Мбаппе стал главным героем поединка (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой столичного "Пари Сен-Жермен" на выезде завершилось сражение лидеров чемпионата Франции с марсельским "Олимпиком".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Франция, Лига 1, 25-й тур

"Олимпик" – "Пари Сен-Жермен" – 0:3

Голы: Мбаппе, 25, 55, Месси, 29

Парижане нанесли двойной удар в середине первого тайма. Провансальцы пропустили дважды в течение четырех минут. Открыл счет Мбаппе, который в стремительной контратаке ПСЖ реализовал выход фактически сам на сам с Лопесом после передачи Месси.

Дальше забил сам аргентинец. Чемпион мира в несвойственной для него манере замкнул прострел вдоль ворот с левого фланга, словно настоящий центрфорвард. Роль ассистента исполнил Мбаппе. А на старте второй половины забивной дуэт еще раз обменялся ролями – Месси "черпаком" вывел француза на ударную позицию, а тот положил с лета.

Этот забитый мяч стал особенным для Мбаппе. 24-летний форвард оформил 200 голов за ПСЖ и теперь делит лидерство в списке бомбардиров команды всех времен вместе с уругвайцем Кавани. Благодаря победе на "Велодроме" Мбаппе и компания оторвались от "Олимпика" наверху Лиги 1. ПСЖ набрал 60 очков, а у провансальцев осталось 52.

Руслан Малиновский вышел в старте "Марселя". Украинец провел на поле 81 минуту и был заменен марокканцем Унахи. За отведенное время звезда сборной Украины сделал 45 касаний мяча, отдал 45 передач с точностью 90% и выполнил 4 кросса. Главное оружие – удары – Малиновский ни разу не применил.

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ПСЖ Марсель
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