ПСЖ переманил чемпиона мира-2018 из "Баварии"

27-летний универсал впервые в карьере будет выступать в Лиге 1. Вместе с братом Тео он вырос в Испании и воспитывался в структуре мадридского "Атлетико".

Эрнандес заключил контракт с ПСЖ на 5 лет. "Бавария" получила за защитника, который может сыграть в центре и на левом фланге, ориентировочно 45 млн евро. С игровым номером в новой команде опытный француз определится в скором времени.

В составе "Баварии" Эрнандес провел 4 сезона. За это время он успел завоевать 4 чемпионских титула, триумфовал в Лиге чемпионов 2019/20, завоевал Кубок и два Суперкубка Германии, другие трофеи. Со сборной Франции выиграл ЧМ-2018 и победил в финале Лиги наций 2020/21.

Для "Пари Сен-Жермен" Эрнандес – пятый трансфер этим летом. Ранее парижане подписали защитника Шкриняра, хавбеков Угарте и Ли, вингера Асенсио. Также на "Парк де Пренс" в роли нового наставника команды будет работать Луис Энрике.