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ПСЖ із дублем Неймара розгромив "Нант" у поєдинку за Суперкубок Франції: відео

Фото: "Парі Сен-Жермен" із першим трофеєм сезону 2022/23 (twitter.com/psg_inside)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою столичного "Парі Сен-Жермен" завершився двобій за Суперкубок Франції проти провінційного "Нанта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Суперкубок Франції

ПСЖ – "Нант" – 4:0

Голи: Мессі, 22, Неймар, 45+5, 82 (пенальті), Рамос, 57

Вилучення: Кастеллетто, 81 (Н, пряма червона картка)

Парижани повели в рахунку в середині першого тайму. Це Мессі у своєму стилі накрутив оборонців і кіпера та відправив м'яч у фактично порожні ворота.

Під завісу першої половину перевагу ПСЖ закріпив Неймар – бразилець зняв павутину з верхнього кута прямим ударом зі штрафного. Після перерви столичний гранд забив ще двічі.

Спершу Рамос підключився до атаки та з другої спроби ефектно відправив м'яч у ворота п'ятою. Добив "канарок" Неймар. Форвард заробив пенальті та хитро й влучно виконав одинадцятиметровий.

Здобутий трофей став першим на посаді для нового керманича ПСЖ Крістофа Галтьє. 55-річний фахівець очолив парижан цього літа після звільнення Почеттіно.

Нагадаємо, що мюнхенська "Баварія" в ефектному стилі здолала РБ "Лейпциг" у битві за Суперкубок Німеччини.

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ПСЖНеймар