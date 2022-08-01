ПСЖ із дублем Неймара розгромив "Нант" у поєдинку за Суперкубок Франції: відео

Упевненою перемогою столичного "Парі Сен-Жермен" завершився двобій за Суперкубок Франції проти провінційного "Нанта".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Суперкубок Франції
ПСЖ – "Нант" – 4:0
Голи: Мессі, 22, Неймар, 45+5, 82 (пенальті), Рамос, 57
Вилучення: Кастеллетто, 81 (Н, пряма червона картка)
Парижани повели в рахунку в середині першого тайму. Це Мессі у своєму стилі накрутив оборонців і кіпера та відправив м'яч у фактично порожні ворота.
Під завісу першої половину перевагу ПСЖ закріпив Неймар – бразилець зняв павутину з верхнього кута прямим ударом зі штрафного. Після перерви столичний гранд забив ще двічі.
Спершу Рамос підключився до атаки та з другої спроби ефектно відправив м'яч у ворота п'ятою. Добив "канарок" Неймар. Форвард заробив пенальті та хитро й влучно виконав одинадцятиметровий.
Здобутий трофей став першим на посаді для нового керманича ПСЖ Крістофа Галтьє. 55-річний фахівець очолив парижан цього літа після звільнення Почеттіно.
Нагадаємо, що мюнхенська "Баварія" в ефектному стилі здолала РБ "Лейпциг" у битві за Суперкубок Німеччини.
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