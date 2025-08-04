Портят прикус и гниют незаметно: почему зубы мудрости стоит удалить - и не жалеть

"Восьмерки" - атавизм, который вредит

Третьи моляры - наследство эволюции. Когда-то они помогали нашим предкам пережевывать жесткую пищу. Современный человек такой потребности не имеет, а вот проблем - сколько угодно:

зуб мудрости растет под углом и упирается в соседние;

провоцирует воспаление десен (перикоронит);

разрушается из-за кариеса - добраться до него щеткой почти невозможно;

может давить на корни других зубов, вызывая боль и смещение прикуса.

На компьютерной томографии эти проблемы видны задолго до появления жалоб. И именно поэтому ждать боли - опасно.

Бывают ли случаи, когда зуб мудрости не надо удалять?

Да, но они - редкость. "Восьмерку" можно оставить, если:

она полностью прорезалась и стоит ровно;

нет признаков кариеса, воспаления или давления на соседние зубы;

пациент может качественно ее очищать;

зуб не мешает прикусу и не создает рисков для будущего ортодонтического лечения.

В таком случае надо просто наблюдать. Раз в год - контрольное обследование и профилактика.

Когда удаление - единственный вариант

В большинстве случаев зубы мудрости стоит удалять. Однозначными показаниями являются:

рост под углом и давление на другие зубы;

хроническое воспаление десны вокруг зуба;

кариес, который невозможно качественно вылечить;

риск смещения зубов после ортодонтического лечения;

угроза образования кисты или разрушения корней соседних зубов (это видно на КТ).

Чем раньше удалить проблемный зуб - тем легче заживление и меньше риски осложнений.

"Может, лучше пролечить?" - ловушка для пациентов

Иногда пациенты спрашивают, можно ли пролечить "восьмерку" вместо удаления. Теоретически - можно. Но на практике это почти всегда компромисс:

плохой доступ к зубу;

искривленные корни;

высокий риск повторного воспаления.

В результате человек тратит время и деньги на лечение, а через несколько месяцев все равно вынужден удалять зуб - уже с осложнением.

Важные вещи, которые должны знать взрослые пациенты

Зуб мудрости - это не "не болит, значит, все хорошо". Часто проблема развивается бессимптомно. Осмотр в зеркало или даже у стоматолога недостаточен. Только КТ покажет истинную картину. Современное удаление зубов мудрости - не страшно. Есть анестезия, медикаментозный сон, микрохирургия, швы, которые не надо снимать, и полноценное сопровождение в период заживления.

"Я всегда за сохранение зубов - если они здоровы и функциональны. Но в реальности 90% "восьмёрок" - это либо уже проблема, либо бомба замедленного действия. Поэтому если вы до сих пор не знаете, что там с вашими зубами мудрости - самое время проверить. Это история не об одном зубе. Это о вашем здоровье, вашей улыбке и комфорте на годы вперед", - резюмирует эксперт.