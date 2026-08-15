RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Психологический спрос на валюту растет: банкир спрогнозировал курс на следующую неделю

07:30 15.08.2026 Сб
3 мин
Ждать ли резких прыжков на фоне тревожных настроений?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: спрос на валюту может возрасти из-за психологических факторов, но резких курсовых изменений не ожидается (Getty Images)

Валютный рынок входит во вторую половину августа без признаков резкой смены тренда. По прогнозу банкира, доллар и дальше будет колебаться в относительно узком диапазоне.

Какие факторы будут влиять на курс гривны и стоит ли ожидать роста спроса на валюту, – рассказал РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой.

Главное:

  • Доллар на следующей неделе может находиться в пределах 44,6-45,2 грн.
  • Курс евро прогнозируется в диапазоне 51-52,5 грн.
  • Из-за тревожных настроений возможен временный рост спроса на наличную валюту.
  • НБУ продолжит сдерживать чрезмерные курсовые колебания из-за режима управляемой гибкости.
  • Депозиты с высокими ставками могут отвлечь часть средств от валютного рынка.

Несмотря на традиционный сезонный рост пессимистических прогнозов по осени и зиме, валютный рынок Украины пока сохраняет признаки относительной стабильности. По оценкам Тараса Лесового, в период 17-23 августа курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в пределах 44,6-45,2 грн, а курс евро – 51-52,5 грн.

В то же время, эксперт обращает внимание на психологический фактор, который может влиять на поведение граждан.

''В августе 2026 года этот информационный сценарий снова набирает силу. Однако между эмоциональным прогнозом и реальным курсовым движением есть существенное расстояние'', – отметил Лесовой.

Читайте также:Ослабление ограничений подтолкнет украинцев к покупке валюты: эксперты оценили влияние на курс

По его словам, интенсивные российские обстрелы, повреждения инфраструктуры и общая неопределенность могут усугублять настроения населения. В таких условиях часть граждан покупает валюту не по инвестиционным соображениям, а для психологического ощущения безопасности.

''Доллар часто воспринимается не как инвестиция, а как эмоциональный ''тайник''. Человек покупает валюту не потому, что произвел расчет возможной доходности, а потому, что стремится хотя бы частично восстановить ощущение контроля над собственными сбережениями'', – объяснил банкир.

Поэтому на наличном рынке возможны кратковременные всплески спроса. Обменники в таких ситуациях обычно повышают курс продаж и расширяют спрэд между покупкой и продажей валюты.

Однако Лесовой отмечает, что такие колебания не означают формирование нового тренда. Ключевую роль и дальше будет играть Национальный банк.

''Режим ''управляемой гибкости'' позволяет НБУ сглаживать чрезмерные курсовые движения, не привязывая гривну к одной фиксированной отметке'', – отметил он.

Дополнительным фактором поддержки гривни эксперт называет повышение учетной ставки до 15,5%, что делает гривневые инструменты более привлекательными для сбережений.

По оценкам банкира, шестимесячные депозиты по ставке около 17,5% годовых могут стать альтернативой покупке валюты для части населения.

''По нашим оценкам, выгодные гривневые вклады могут привлечь до 20-25% свободных сбережений граждан. Часть средств, которая могла бы попасть на наличный валютный рынок, будет оставаться в банковской системе'', – считает Лесовой.

В то же время, определенное давление на валютный рынок могут создавать импортеры, прежде всего компании, закупающие энергоресурсы и горючее. Из-за нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке они могут активнее формировать валютные резервы.

Несмотря на это, эксперт не ожидает существенного ослабления гривны в ближайшее время.

''Главным вызовом следующих недель будет не столько реальное изменение экономической ситуации, сколько борьба между цифрами и настроениями. Цифры пока свидетельствуют в пользу относительной стабильности'', – подытожил он.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Личные финансыФинансыКурс доллараКурс евро