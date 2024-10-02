Психолог, психотерапевт, психиатр: в чем разница и к кому лучше обращаться

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С какими вопросами можно обращаться к психологу

Психолог имеет высшее психологическое образование или может иметь медицинское (медицинский психолог), изучает поведение, мыслительные процессы человека, особенности функционирования психики. Этот специалист работает со здоровыми людьми, которые время от времени сталкиваются с психологическими проблемами (которые в целом бывают у всех нас). Это могут быть:

сложные решения;

изменения в личной жизни;

проблемы на работе или в семье,

вопросы воспитания детей;

проживание стрессовых событий;

смена места жительства;

потеря близких;

повышенная тревога и так далее.

Психолог может проводить психодиагностику (с использованием разных методик, опросников, тестов), психологическое консультирование. В зависимости от квалификации психологи могут быть клинические, практические, социальные, медицинские, психологи-консультанты и так далее.

Часто клинические психологи могут проводить диагностику по направлению психиатра, психотерапевта или семейного. Например, методом комплексного экспериментально-психологического исследования (ЭПД) можно также особенности функционирования психических процессов (например, памяти, внимания, мышления и других), текущее психоэмоциональное состояние и личностные черты.

По результатам исследования специалисты, которые направили пациента/клиента, могут лучше понять текущие проблемы и увидеть более широкую картину, установить диагноз, создать план помощи.

Психолог сосредотачивается на том, чтобы помочь клиенту решить неотложные проблемы, найти нужные выходы и принять решение. Обычно для диагностики и консультирования в определенном вопросе может потребоваться от нескольких до 10 сессий.

Чем может помочь психотерапевт

Психотерапевтом можно стать, имея законченное медицинское или психологическое образование, а после него еще дополнительное – психотерапевтическое.

Фото: Часто клинические психологи могут проводить диагностику по направлению психиатра, психотерапевта или семейного (Getty Images)

Психотерапевт может специализироваться в одном или нескольких методах психотерапии: психодинамическая, системно-семейная, гештальт, когнитивно-поведенческая, экзистенциальная, клиент-центрированная, положительная, транзакционный анализ и так далее. Обычно обучение одному методу длится от 4 лет и не может быть курсом в 3-4 месяца.

Психотерапия является относительно молодым феноменом в мире. Есть много методов работы, которые до сих пор развиваются, практикуются, расширяются и меняются. Сейчас в Украине есть перечень методов психотерапии с доказанной эффективностью, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 13 декабря 2023 года №2118. Он поможет сориентироваться в рекомендациях Минздрава.

Психотерапевт "лечит душу" немедикаментозными методами: словом, разговором или косвенно (например, через телесные практики, игры, разные методики). Психотерапия может быть индивидуальная, парная, семейная, групповая – в зависимости от запроса и потребностей клиентов.

Обычно психотерапевт работает с разнообразными психологическими проблемами:

межличностными, проблемами в отношениях, проблемами развития, самоопределения;

причинами тревожных, депрессивных состояний, когда следует разобраться, что происходит в вашей жизни;

травматическими переживаниями;

с психическими расстройствами разной степени тяжести в зависимости от квалификации (в том числе – с тяжелыми тревожными и аффективными)

расстройствами, иногда – психотическими, расстройствами личности).

Психотерапия – небыстрый процесс, обычно длится от 20 сессий и может занимать даже несколько лет, но с помощью психотерапии возможны глубинные изменения в структуре личности.

На что обратить внимание и как проверить качество услуг

Рынок сейчас перенасыщен предложениями разных специалистов. К сожалению, можно встретить и тех, кто таковыми не является, и только пользуется уязвимостью населения, предлагая некачественные услуги.

Фото: Есть несколько факторов, на которые стоит обращать внимание при выборе специалиста (Getty Images)

Поэтому перед тем, как обратиться к психологу или психотерапевту, призываем быть внимательными и проверить:

Есть ли у специалиста соответствующий документ о завершенном психологическом и/или психотерапевтическом образовании? Проходит ли работа специалиста под супервизией? (Супервизия – психолог/психотерапевт работает с более опытным коллегой (супервизором) и так подтверждает качество своей работы). Есть ли у него/нее дополнительное образование/курсы повышения квалификации по направлению его/ее специализации? Есть ли у специалиста личная психотерапия?

Относительно качества процесса, обрати внимание на то, насколько специалист:

включен в вашу ситуацию, проявляет искренний интерес и внимание;

настроенный на вас и слышит вас;

признает ваши чувства и потребности;

не обесценивает, проявляет уважение к вашим жизненным выборам;

не пытается исправить вашу картину видения мира при помощи незваных советов;

не использует отношения с вами в своих целях – не просит сделать что-то для него/нее, не приглашает любым способом к сексуальным отношениям, не работает параллельно с членами твоей семьи.

Важно, чтобы вы чувствовали доверие и комфорт в контакте с психологом/психотерапевтом. Поскольку терапевтические отношения, которые строятся в процессе, являются целебными.

Какую помощь предоставляет психиатр

"Зачем мне к психиатру? Я же не болен/а и не нуждаюсь в никаких таблетках. Я лучше сам/а как-нибудь справлюсь", – часто можно услышать от людей в ответ на рекомендации обратиться за помощью к психиатру.

Такая реакция чаще всего обусловлена тем, что роль психиатра по стереотипам воспринимается как отвечающий только за лечение людей с серьезными психическими расстройствами.

На самом деле психиатр может консультировать как людей с нарушениями функционирования психики, так и психически здоровых людей, переживающих сложные периоды, и могут ситуативно иметь симптомы тревоги, депрессии, апатии, расстройств настроения, сна, расстройств пищевого поведения, нарушений общения с людьми вокруг.

Из всех трех специалистов психиатр обязательно имеет медицинское образование и может заниматься фармакологической терапией.

Фото: Психиатр может консультировать как людей с нарушениями функционирования психики, так и психически здоровых людей (Getty Images)

Есть определенный перечень расстройств и болезней, которые невозможно вылечить только терапией или консультированием. Поэтому психолог или терапевт могут направить за помощью к психиатру.

Мы все можем иметь психические заболевания в течение жизни. К сожалению, эта тема очень стигматизирована, и многие боятся лечиться медикаментозно или вообще обращаться к психиатру. Но это не страшно. Психиатры имеют подготовку к тому, чтобы проводить комплексную диагностику состояния человека, учитывая не только психологические симптомы, но и физическое здоровье, возраст человека, его семейную историю и факторы окружающей среды, которые влияют на жизнь сейчас.

Это помогает врачам установить точные диагнозы и определить соответствующие планы лечения, которые не всегда включают в себя прием лекарств, или не только его. С течением времени психиатру важно наблюдать за изменением состояний и корректировать лечение (очень важно даже при улучшении симптомов не останавливать его самостоятельно!).

Министерство здравоохранения советует обращаться к психиатру, если у вас есть:

эмоциональные нарушения, невротические состояния, в том числе после пережитого травматического опыта;

расстройства настроения (апатия, депрессивные расстройства и другие);

длительная тревога, панические атаки, фобии;

длительные расстройства сна (бессонница, нарушение засыпания, кратковременный сон);

навязчивые мысли;

расстройства пищевого поведения;

слуховые или зрительные галлюцинации;﻿﻿

мысли о нанесении себе или другим повреждениям, суицидальные мысли и так далее;

расстройства поведения;﻿﻿

нарушение общения с окружающими;﻿﻿

зависимости.

В зависимости от тяжести состояния обратившегося за помощью, его индивидуальных потребностей, предпочтений и обстоятельств жизни, врачи могут предлагать альтернативные способы его улучшения (не только "таблетки").

Например, с некоторыми легкими и умеренными случаями депрессии или тревоги можно справиться с помощью психотерапии, изменения образа жизни человека, добавления физической активности, социальной поддержки и так далее.

Многие психиатры также обладают разными методами психотерапии, поэтому в дополнение к медикаментозному плану лечения, или при отсутствии потребности в нем, они могут предлагать психотерапевтическую поддержку, что делает подход к лечению более комплексным.

Фото: Очень важно обращаться за помощью вовремя (Getty Images)

Нередко психиатры выполняют и психоэдукационную функцию, предоставляя своим пациентам дополнительную информацию об их состоянии, внешних и внутренних факторах, влияющих на него; также учат эффективным способам саморегуляции.

Благодаря своему медицинскому образованию психиатры имеют возможности для понимания сложной взаимосвязи между физическим и психическим здоровьем. Они могут определить, когда симптомы психического здоровья могут быть связаны с определенными заболеваниями и сотрудничать с представителями других медицинских услуг для решения этих проблем.

Психиатры также могут сотрудничать с семьями своих пациентов, предоставляя рекомендации относительно того, как эффективно поддерживать близких. К сожалению, из-за определенных предубеждений человек нередко обращается за помощью, пока, как говорят "жареный петух в одно место не клюнет", и тогда человек уже больше не может справляться с болезнью самостоятельно.

Если вы чувствуете ухудшение эмоционального и психического состояния, вовремя обращайтесь за помощью. Направление к специалистам может предоставить семейный врач в рамках НСЗУ, или вы можете самостоятельно обратиться за помощью психологов/психотерапевтов на платной или безвозмездной основе (сейчас существуют благотворительные и гуманитарные проекты, где можно получить до 10 сессий безвозмездно).

В Службе заботы о психическом здоровье БФ "Право на захист" можно до конца октября бесплатно и конфиденциально получить помощь психиатра, заполнив форму по ссылке или обратившись по телефону 093 700 22 20 (пн-пт 9.00-18.00).