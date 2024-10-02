Психолог, психотерапевт, психиатр: в чем разница и к кому лучше обращаться

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину почти половина населения страны нуждается в психологической помощи. Для многих это стало необходимостью. Но часто бывает сложно понять, к кому именно обращаться.
В комментарии РБК-Украина психотерапевты и кризисные консультанты Службы заботы о психическом здоровье БФ "Право на захист" Мария Яцухненко и Анна Могильник рассказывают, чем отличаются специалисты и с какими проблемами можно к ним обращаться.
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Психолог имеет высшее психологическое образование или может иметь медицинское (медицинский психолог), изучает поведение, мыслительные процессы человека, особенности функционирования психики. Этот специалист работает со здоровыми людьми, которые время от времени сталкиваются с психологическими проблемами (которые в целом бывают у всех нас). Это могут быть:
Психолог может проводить психодиагностику (с использованием разных методик, опросников, тестов), психологическое консультирование. В зависимости от квалификации психологи могут быть клинические, практические, социальные, медицинские, психологи-консультанты и так далее.
Часто клинические психологи могут проводить диагностику по направлению психиатра, психотерапевта или семейного. Например, методом комплексного экспериментально-психологического исследования (ЭПД) можно также особенности функционирования психических процессов (например, памяти, внимания, мышления и других), текущее психоэмоциональное состояние и личностные черты.
По результатам исследования специалисты, которые направили пациента/клиента, могут лучше понять текущие проблемы и увидеть более широкую картину, установить диагноз, создать план помощи.
Психолог сосредотачивается на том, чтобы помочь клиенту решить неотложные проблемы, найти нужные выходы и принять решение. Обычно для диагностики и консультирования в определенном вопросе может потребоваться от нескольких до 10 сессий.
Психотерапевтом можно стать, имея законченное медицинское или психологическое образование, а после него еще дополнительное – психотерапевтическое.
Психотерапевт может специализироваться в одном или нескольких методах психотерапии: психодинамическая, системно-семейная, гештальт, когнитивно-поведенческая, экзистенциальная, клиент-центрированная, положительная, транзакционный анализ и так далее. Обычно обучение одному методу длится от 4 лет и не может быть курсом в 3-4 месяца.
Психотерапия является относительно молодым феноменом в мире. Есть много методов работы, которые до сих пор развиваются, практикуются, расширяются и меняются. Сейчас в Украине есть перечень методов психотерапии с доказанной эффективностью, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 13 декабря 2023 года №2118. Он поможет сориентироваться в рекомендациях Минздрава.
Психотерапевт "лечит душу" немедикаментозными методами: словом, разговором или косвенно (например, через телесные практики, игры, разные методики). Психотерапия может быть индивидуальная, парная, семейная, групповая – в зависимости от запроса и потребностей клиентов.
Обычно психотерапевт работает с разнообразными психологическими проблемами:
Психотерапия – небыстрый процесс, обычно длится от 20 сессий и может занимать даже несколько лет, но с помощью психотерапии возможны глубинные изменения в структуре личности.
Рынок сейчас перенасыщен предложениями разных специалистов. К сожалению, можно встретить и тех, кто таковыми не является, и только пользуется уязвимостью населения, предлагая некачественные услуги.
Поэтому перед тем, как обратиться к психологу или психотерапевту, призываем быть внимательными и проверить:
Относительно качества процесса, обрати внимание на то, насколько специалист:
Важно, чтобы вы чувствовали доверие и комфорт в контакте с психологом/психотерапевтом. Поскольку терапевтические отношения, которые строятся в процессе, являются целебными.
"Зачем мне к психиатру? Я же не болен/а и не нуждаюсь в никаких таблетках. Я лучше сам/а как-нибудь справлюсь", – часто можно услышать от людей в ответ на рекомендации обратиться за помощью к психиатру.
Такая реакция чаще всего обусловлена тем, что роль психиатра по стереотипам воспринимается как отвечающий только за лечение людей с серьезными психическими расстройствами.
На самом деле психиатр может консультировать как людей с нарушениями функционирования психики, так и психически здоровых людей, переживающих сложные периоды, и могут ситуативно иметь симптомы тревоги, депрессии, апатии, расстройств настроения, сна, расстройств пищевого поведения, нарушений общения с людьми вокруг.
Из всех трех специалистов психиатр обязательно имеет медицинское образование и может заниматься фармакологической терапией.
Есть определенный перечень расстройств и болезней, которые невозможно вылечить только терапией или консультированием. Поэтому психолог или терапевт могут направить за помощью к психиатру.
Мы все можем иметь психические заболевания в течение жизни. К сожалению, эта тема очень стигматизирована, и многие боятся лечиться медикаментозно или вообще обращаться к психиатру. Но это не страшно. Психиатры имеют подготовку к тому, чтобы проводить комплексную диагностику состояния человека, учитывая не только психологические симптомы, но и физическое здоровье, возраст человека, его семейную историю и факторы окружающей среды, которые влияют на жизнь сейчас.
Это помогает врачам установить точные диагнозы и определить соответствующие планы лечения, которые не всегда включают в себя прием лекарств, или не только его. С течением времени психиатру важно наблюдать за изменением состояний и корректировать лечение (очень важно даже при улучшении симптомов не останавливать его самостоятельно!).
Министерство здравоохранения советует обращаться к психиатру, если у вас есть:
В зависимости от тяжести состояния обратившегося за помощью, его индивидуальных потребностей, предпочтений и обстоятельств жизни, врачи могут предлагать альтернативные способы его улучшения (не только "таблетки").
Например, с некоторыми легкими и умеренными случаями депрессии или тревоги можно справиться с помощью психотерапии, изменения образа жизни человека, добавления физической активности, социальной поддержки и так далее.
Многие психиатры также обладают разными методами психотерапии, поэтому в дополнение к медикаментозному плану лечения, или при отсутствии потребности в нем, они могут предлагать психотерапевтическую поддержку, что делает подход к лечению более комплексным.
Нередко психиатры выполняют и психоэдукационную функцию, предоставляя своим пациентам дополнительную информацию об их состоянии, внешних и внутренних факторах, влияющих на него; также учат эффективным способам саморегуляции.
Благодаря своему медицинскому образованию психиатры имеют возможности для понимания сложной взаимосвязи между физическим и психическим здоровьем. Они могут определить, когда симптомы психического здоровья могут быть связаны с определенными заболеваниями и сотрудничать с представителями других медицинских услуг для решения этих проблем.
Психиатры также могут сотрудничать с семьями своих пациентов, предоставляя рекомендации относительно того, как эффективно поддерживать близких. К сожалению, из-за определенных предубеждений человек нередко обращается за помощью, пока, как говорят "жареный петух в одно место не клюнет", и тогда человек уже больше не может справляться с болезнью самостоятельно.
Если вы чувствуете ухудшение эмоционального и психического состояния, вовремя обращайтесь за помощью. Направление к специалистам может предоставить семейный врач в рамках НСЗУ, или вы можете самостоятельно обратиться за помощью психологов/психотерапевтов на платной или безвозмездной основе (сейчас существуют благотворительные и гуманитарные проекты, где можно получить до 10 сессий безвозмездно).
В Службе заботы о психическом здоровье БФ "Право на захист" можно до конца октября бесплатно и конфиденциально получить помощь психиатра, заполнив форму по ссылке или обратившись по телефону 093 700 22 20 (пн-пт 9.00-18.00).
Напомним, украинцы могут получить помощь психолога и психиатра бесплатно. Запустили онлайн-карту, где можно найти нужного специалиста.
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