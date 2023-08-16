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В психбольнице в Николаевской области оформляли "липовые" медицинские справки для уклонистов

Фото: в психбольнице в Николаевской области оформляли "липовые" медицинские справки для уклонистов (dbr.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники ГБР разоблачили масштабную схему заработка на оформлении поддельных медицинских справок о непригодности к военной службе в Николаевском областном центре психического здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, "бизнес" организовал директор медицинского учреждения, привлекая к сделке подчиненных врачей, которые изготавливали необходимые справки, и правоохранителя, который и занимался подбором клиентов.

 

Медицинские документы с вымышленными психическими болезнями, которые в дальнейшем становились основанием для снятия с военного учета в районных военкоматах, стоили 1,5 тысячи долларов.

Отмечается, что ежемесячно фигуранты оформляли таких фиктивных документов более чем на 100 тысяч долларов.

Сотрудники ГБР задержали правоохранителя "на горячем", во время передачи медсправок и получения за них платы.

На данный момент решается вопрос о сообщении директору областного центра психического здоровья и правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, правоохранители провели обыски по месту работы и проживания фигурантов, в ходе которых изъяли документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Также устанавливаются другие участники схемы, в том числе врачи, которые непосредственно выписывали справки.

Напомним, в начале августа правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около сотни обысков в военкоматах 11 областей Украины.

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Николаевская областьГБР