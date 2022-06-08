RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Псевдоміністру юстиції "ДНР" повідомлено про підозру у колаборації з окупантами

Фото: ДБР (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Повідомлено про підозру мешканцю Донецької області у колабораційній діяльності. Це - колишній начальник управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, донецької поліції. Тепер же очолив міністерство юстиції самопроголошеної "ДНР".

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, у квітні 2022 року підозрюваний, перебуваючи на посаді так званого "міністра юстиції ДНР", з метою формування у громадян думки щодо законності органів, створених окупаційною адміністрацією держави-агресора, здійснював публічні виступи щодо створення та порядку роботи так званих "підрозділів юстиції" на окупованих територіях.

Він виступав на території тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області - м. Маріуполь, м. Волноваха, смт Нікольське та смт Мангуш.

Також псевдоміністр брав участь у підписанні угоди про співпрацю між "міністерством юстиції ДНР" та міністерством юстиції РФ у травні цього року та відкритті "відділу РАЦС" в окупованому Маріуполі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами ДВБ Нацполіції України.

Судячи з фото, оприлюдненого прокуратурою, мова йде про Юрія Сироватко.

Нагадаємо, раніше була оголошена підозра колишньому депутату від "Опозиційного блоку" в Херсонській обласній раді. Йому закидають державну зраду і колабораційну діяльність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні