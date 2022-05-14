Псакі провела останній брифінг на посаді прессекретаря Білого дому

"Я працювала з прекрасними людьми в адміністрації, з чудовою командою, багато з них зараз тут. Я буду шалено за ним нудьгувати", - сказала Псакі.

Вона назвала своїх колег неймовірно розумними, працьовитими, добрими людьми, а також подякувала журналістам, які брали участь у брифінгах.

"Спасибі за те, що ви робили, спасибі за те, що завдяки вам я ставала краще. Найголовніше-спасибі за роботу, яку ви робили кожен день на благо нашої країни", - підкреслила Псакі.

Пост прес-секретаря Білого дому замість Псакі з 13 травня займає Карін Жан-П'єр - перша на цій посаді афроамериканка і представниця ЛГБТК-спільноти.