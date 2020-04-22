PSA Group та "Автоспецпром" безкоштовно відремонтують "швидкі" для українських медустанов

"Пежо Сітроен Україна" та український виробник автомобілів "швидкої допомоги" ТОВ "Автоспецпром" протягом місяця проведуть безкоштовне техобслуговування і ремонт автопарку машин екстреної медичної допомоги марок Citroеnën і Peugeot для українських медустанов. Про це повідомили в прес-службі компаній, передає РБК-Україна.

Як відзначають в прес-службі, таким чином компанії хочуть допомогти державі в умовах епідемії COVID-19 зберегти працездатність системи екстреної медичної допомоги.

"PSA Group в Україні, яка представлена компанією ТОВ "Пежо Сітроен Україна", і наш партнер по переобладнанню автомобілів швидкої медичної допомоги ТОВ "Автоспецпром" відносяться до соціально-відповідальних компаній, які усвідомлюють нинішні виклики і намагаються надавати всебічну підтримку в боротьбі з поширенням коронавірусу", - заявив представник "Пежо Сітроен Україна" Дам'єн Мартан-Кошер

Своєю чергою, в "Автоспецпром" відзначають, що вважають себе невід'ємною частиною системи екстреної медичної допомоги в Україні.

"І ми послідовно працюємо, щоб ця система в тому сегменті, який залежить від нас, була максимально ефективною. У тому числі - в умовах кризи, яка викликала епідемію", – додав зі свого боку заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкин.

Технічне обслуговування базових автомобілів буде проводитися в офіційних сервісних центрах Citroеnën і Peugeot. Ремонт та обслуговування медичного обладнання сервісні інженери "Автоспецпром" проведуть за місцем базування обласних центрів екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український виробник автомобілів швидкої медичної допомоги ТОВ "Автоспецпром" доставив до Одеси 45 реанімобілів з апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для боротьби з коронавірусом.