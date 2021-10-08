Ховав наркотики в коробці з цукерками: в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Латвії

Зазначається, що наркокур'єра вдалося виявити завдяки завчасно отриманій інформації. Як було встановлено, громадянин Латвії перевозив наркотики в ручній поклажі - в коробці з цукерками.

В ході огляду у нього виявили близько 0,5 кілограма кокаїну. Орієнтовна вартість такої партії наркотику на чорному ринку становить 2 млн гривень.

Фото: в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Латвії з наркотиками (dpsu.gov.ua)