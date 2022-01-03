Прямі переговори з Путіним без союзників України - шлях до капітуляції, - Порошенко

"З самого початку я був противником того, щоб Зеленський зустрічався з ним тет-а-тет. Це позиція слабкого, яка приведе до капітуляції. У Нормандському форматі, який виник у 2014 році, беруть участь Німеччина і Франція, хоч де-факто бере участь весь Європейський Союз. Берлін і Париж отримали на це мандат від Європейської Ради. Ми мали потужну підтримку з боку США, коли американці за часів Трампа призначили свого спеціального представника Курта Волкера. А ще раніше - для віце-президента Джо Байдена Україна була першим пріоритетом. ЄС, США і Україна працювали разом і злагоджено", - заявив Порошенко.

На його думку, Путін буде виконувати зобов’язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна, авторитетна і могутня сторона.

"Сьогодні головна мета Путіна - розвалити цю єдність. Через "Північний потік 2", бо на його тему в ЄС немає однієї думки. А коли в ЄС немає консенсусу, тоді в реальній політиці Союз не існує. Сербія отримує російський газ по 240 доларів за 1 тисячу кубометрів, Молдова по 450 доларів, відмовившись від цілого ряду важливих європейських ініціатив. Натомість Україна сьогодні платить 2 тисячі доларів. Це ринок? Ні, це шантаж і корупційне ведення своєї зовнішньої політики для популяризації "русского міра". Для нас головне, щоб ЄС купував газ на російсько-українському кордоні, бо це гарантує відсутність корупційних схем і політичного шантажу", - переконаний Порошенко.

Він також наголосив, що інструментами гібридної війни Кремля є міграційна політика, енергетичний шантаж і втручання у вибори.

"Не йдеться лише про втручання у вибори у США, Німеччині, Нідерландах, Австрії чи Україні. Способи полегшення російського втручання прості: достатньо ввести електронне голосування, щоб російським хакерам зручніше було малювати результати. І згодом повести Зеленського дорогою Януковича і Лукашенка, щоб він став нелегітимним. Україні потрібно робити висновки з помилок інших і не прирікати свою країну на подібні виклики", - резюмував Порошенко.