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Следовал в Украину. В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, есть жертвы и раненые

Фото: в Чехии произошло железнодорожное ДПТ с жертвами и ранеными (idnes.cz)
Автор: Владимир Костырин

В чешском городе Пардубице ночной экспресс RegioJet 1021, следовавший в Чоп (Украина), столкнулся "лоб в лоб" с грузовым поездом ČD Cargo. Известно, что из-за железнодорожной аварии погибли по меньшей мере четыре человека, еще десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешский новостной портал iDNES.cz.

Трагический инцидент произошел возле новой станции в центре города Пардубице около одиннадцати вечера 5 июня.

По словам спикера пожарных местного Управления железной дороги Мартина Кавки, некоторые из раненых которых в тяжелом состоянии.

Отмечается, что среди пострадавших также есть дети.

На месте железнодорожного ДПТ работают все экстренные службы, задействована авиация (вертолеты).

Министр внутренних дел Вит Ракушан вместе с министром транспорта Мартином Купкой также отправились на место. Глава МВД страны около двух часов ночи заявил, что из-за столкновения поездов четыре человека погибли, еще 23 получили ранения.

Как пишет издание Hospodářské noviny, поезд RegioJet проехал мимо знака остановки. Предварительно, это могла быть причина столкновения с грузовым поездом.

Для расследования ДТП железнодорожная инспекция направила восемь следователей.

 

Железнодорожное ДПТ в Пардубице в Чехии с пассажирским экспрессом и грузовым поездом (фото: idnes.cz)

Напомним, ранее в Чехии столкновение поездов со многими пострадавшими было три года назад в городе Домажлице. Тогда столкнулись два пассажирских поезда, и количество травмированных составило около 50 человек.

Также проходили подобные железнодорожные ДТП с пассажирским составом с погибшим и большим количеством пострадавших в 2009 и 2011 годах.

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ЧехияАварияПоезда