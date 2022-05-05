Ховаються навіть у лісах. Окупанти продовжують нарощувати свою присутність під Ізюмом

"Центральну лікарню готують до прийому поранених російських військових. За усіма ознаками, окупанти будують лінію оборони і готуються до нових боїв", - йдеться в повідомленні.

Цікаво, що окупанти ні водній з окупованих місцевостей не відходять від звичного сценарію. У місцях свого найбільшого зосередження російські військові перевіряють будинки та господарські будівлі місцевих жителів, оглядають вулиці, перевіряють документи, говорять, що "проводять зачистки".

"Дорога до Куп’янська сильно розбита через постійне пересування ворожої техніки. Між Боровою та Куп’янськом розташовано мінімум сім ворожих блокпостів, де окупанти проводять прискіпливий огляд усіх, хто їх перетинає", - додають в сільській раді.

Крім того, у Боровій окупанти формують свої силові структури на кшталт поліції, до яких залучають місцевих колаборантів. У якості опорного пункту використовують приміщення магазину одного з місцевих підприємців.