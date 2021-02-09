Прозора приватизація "Першого київсього машинобудівного заводу" під загрозою, - ФДМ
Касаційний господарський суд сьогодні, 9 лютого, розглядає справу за скаргою ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн" щодо перегляду рішення про скасування незаконного відчуження 5 об’єктів АТ "Перший київський машинобудівний завод". У Фонді держмайна заявили, що сподіваються на справедливе рішення суду, інакше прозора приватизація заводу опиниться під загрозою.
Про це повідомляє Фонд держмайна на своєму сайті.
Як йдеться у повідомлені, у жовтні 2019 року за поданням Драбівського районного ВДВС ГТУЮ у Черкаській області ДП "СЕТАМ" здійснило незаконне відчуження та продаж майже 6,4 тисячі квадратних метрів 5 будівель АТ "ПКМЗ" за 23,5 млн грн. Того ж місяця ФДМУ відсторонив директора АТ "ПКМЗ" та звернувся до суду і правоохоронних органів для скасування незаконного відчуження майна АТ "ПКМЗ".
ФДМУ неодноразово наголошував, що відчуження об’єктів АТ "ПКМЗ" відбулося з порушенням чинного законодавства.
У судовому порядку ФДМ у 2020 році домігся визнання недійсними торгів від жовтня 2019 року, реалізоване на них майно має бути повернено АТ "ПКМЗ".
"Проте тепер ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн" та афільовані з компанією фінансово-політичні групи намагаються скасувати судове рішення у касаційному провадженні та домогтися повторного розгляду справи. Це загрожує проведенню прозорої приватизації АТ "ПКМЗ", що має відбутися цього року. Судовий процес, у якому ФДМУ відстояв державні інтереси, може початися з нульової точки", - зазначається у повідомлені.
Фонд державного майна наголошує, що постійно протидіє спробам фінансово-політичних груп зірвати прозору приватизацію.
"Ситуація з незаконним відчуженням майна АТ "ПКМЗ" є показовим прикладом того, як олігархічні групи намагаються залишитися біля "годівничок" та збагатитися коштом держави та громадян. Ми розраховуємо, що Касаційний господарський суд прийме справедливе рішення та захистить інтереси держави", - додають на сайті ФДМ.
Нагадаємо, судова справа стосується факту передачі нерухомого майна АТ "ПКМЗ" для реалізації через ДП "СЕТАМ" 7 жовтня 2019 року. У результаті, майно було виставлено на продаж, попри те, що АТ "ПКМЗ" було в переліку заборонених до приватизації об'єктів.
Відповідно до ЗУ "Про управління об’єктами державної власності", нерухоме майно об’єктів, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.
Таким чином, нерухоме майно АТ "ПКМЗ" було відчужене та реалізоване з порушенням чинного законодавства.
Для захисту інтересів держави, того ж місяця ФДМУ звернувся до суду щодо визнання недійсними результатів торгів та повернення вказаних об’єктів до складу АТ "ПКМЗ".
Окрім того, наразі НАБУ здійснює процесуальне провадження у кримінальній справі за ознаками правопорушень посадових осіб АТ "ПКМЗ", ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн", ТОВ "ФК "Меридіан", службових осіб Драбівського районного ВДВС ГТУЮ у Черкаській області та ДП "Сетам" при відчуженні та реалізації майна АТ "ПКМЗ", у результаті чого державі, в особі Фонду державного майна України, було завдано шкоду в особливо великому розмірі.