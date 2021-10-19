Прозоро і чесно: нові принципи постачання електроенергії для «Укрзалізниці»

30 вересня «Укрзалізниця» вперше закупила електроенергію на аукціоні на термін понад 1 рік напряму у виробника — державного оператора НАЕК «Енергоатом» на аукціоні майданчика «Української енергетичної біржі».

Електричну енергію національного виробництва загальним обсягом 4 936 050 МВт/год постачатиме компанія «Енерго Збут Транс», яку на посаді директора з червня очолює Руслан Чайковський.

За попередніми підрахунками, завдяки цьому договору потенційна економія для АТ «Укрзалізниця» приблизно складе понад 4 млрд грн вже до кінця 2022 року. Аукціон відбувся відповідно до постанови Кабінету міністрів України (КМУ) від 22 вересня 2021 року № 983.

Про зміни до порядку проведення електронних аукціонів

Руслан Чайковський в інтерв’ю консалтинговій компанії EXPRO відзначив зміни, які регулюють порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

А саме:

Організатор аукціону проводить спеціальні сесії з продажу пакетів лотів по 100 (до прийняття постанови було 25) лотів зі строком виконання до 36 місяців (включно).

Виробники електроенергії незалежно від форми власності (окрім тих, яким встановлено «зелений» тариф, та тих, які за результатами аукціону набули право на підтримку) мають здійснювати продаж електричної енергії виключно на електронних аукціонах.

Продавець має здійснювати продаж електроенергії за ціною, що не може бути нижчою, ніж середньозважена ціна РДД за останні 3 місяці, що передували місяцю проведення аукціону, враховуючи знижку 30% (крім двосторонніх договорів, які були укладені у рамках виконання Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою КМУ від 5 червня 2019 р. № 483).

Виключений підпункт 3 пункту 51, що передбачав можливість перепродажу частини закупленої електроенергії (20%) третім особам.

Тому електроенергія, закуплена «Укрзалізницею» на спецсесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами, буде використовуватися національним перевізником лише для власного споживання. Також на утримання і експлуатацію об’єктів залізничної інфраструктури, вокзалів, пішохідних мостів і тунелів, пасажирських платформ та інших об’єктів залізничного транспорту, пов’язаних з обслуговуванням населення, здійснення перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом і на підприємства, де засновником виступає АТ “Укрзалізниця”. Будь-який перепродаж (прямо чи опосередковано) третім особам забороняється постановою КМУ .

Як досягається економія?

Економія стала можливою завдяки прозорим умовам двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, де зазначена єдина ціна на весь період постачання електроенергії. Для прикладу: з урахуванням середньої ціни РДН у вересні економія у жовтні складатиме 300 млн гривень, а для усієї суми контракту — понад 4 млрд гривень.

Варто зазначити, що вартість мВт/год електроенергії за договором — 1105 гривень (без ПДВ), що майже у два рази менше за ринкову ціну (2104 грн) у вересні.

Чи покриває закуплений об’єм електроенергії усі потреби «Укрзалізниці»?

Проведений аукціон дозволяє покрити 90% загальної місячної потреби «Укрзалізниці». Інша частина закупівель відбуватиметься на вільному ринку.

Які можливості отримує «Укрзалізниця»?

Завдяки укладеному довгостроковому договору з 1 жовтня 2021 року по 31 грудня 2022 року зафіксовані прозорі умови постачання електричної енергії для АТ «Укрзалізниця»: ціни поставки, об’єми, строки та інше. Національний перевізник отримує електроенергію за прийнятними цінами. Це дозволяє АТ «Укрзалізниці» економити та підтримувати доступні тарифи на пасажирські перевезення внутрішнього та приміського сполучень. Заощаджені кошти керівництво УЗ планує направити на розвиток та підвищення якості перевезень пасажирів та грузів. Як зазначає Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України: «Зекономлені гроші будуть направлені на розвиток інфраструктурних проєктів, оновлення залізничних станцій, шляхів, вагонів та локомотивів».