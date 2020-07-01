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Прожитковий мінімум в Україні хочуть прив'язати до середньої зарплати за рік

Новини » Економіка     01.07.2020 - 20:14
Прожитковий мінімум в Україні хочуть прив'язати до середньої зарплати за рік
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Співвідношення прожиткового мінімуму до зарплати становитиме не менше 40% у 2021 році і не менше 50% в 2031 році

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект №3515 про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення. Документом пропонується прив'язати прожитковий мінімум до середньої зарплати за рік.

Про це повідомили в прес-службі комітету ВР.

Законопроектом закладено, що прожитковий мінімум в Україні в 2021 році буде на рівні 3682 гривень, що дозволить підвищити соціальний захист населення.

"Передбачається, що прожитковий мінімум повинен встановлюватися в процентному співвідношенні до середньомісячної заробітної плати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету України на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року", - повідомили в комітеті.

При цьому процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати має становити не менше 40% у 2021 році і не менш 50% у 2031 році.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму.

Також повідомлялося, що мінімальну зарплату в Україні можуть збільшити до 5 тисяч гривень.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України зарплатаВерховна Радапрожиточный минимум
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