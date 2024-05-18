Проезд в городском транспорте Киева: сколько стоят билеты и где их купить

Жители и гости Киева для быстрого перемещения могут воспользоваться различными видами транспорта. Необходимые билеты пассажиры могут приобрести как на месте, так и в цифровом формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как отмечают в Киевской городской госадминистрации, стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения (автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене - ред.) зависит от количества поездок.
Так, проезд в городском транспорте столицы составляет:
Сам проездной может быть приобретен на весь месяц или на половину, на один вид транспорта или несколько.
В Киеве действует более 2000 мест для пополнения транспортных карт и покупки QR-билетов для проезда в общественном транспорте.
Сейчас в Киеве действуют:
Со всеми точками продаж и пополнения можно ознакомиться на городской карте.
Кроме того, для удобной оплаты проезда городское приложение "Киев Цифровой" предоставляет сервис пополнения транспортной карты и покупки QR-билетов. По номеру и пин-коду транспортную карту можно привязать к приложению, чтобы пополнять ее с банковской карты в любой момент.
В КГГА отмечают, что оплата проезда QR-билетами производится в "Киев Цифровой" с экрана смартфона.
Также в приложении можно купить билет для другого пользователя. Чтобы отправить QR-билет на электронную почту или в удобный мессенджер, нужно только нажать кнопку "Поделиться билетом".
Как сообщалось ранее, маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в Киеве можно найти онлайн. Некоторые направления движения общественного транспорта можно отслеживать на онлайн-карте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.