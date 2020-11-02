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Проявіть державницьку позицію: мовний омбудсмен звернувся до суддів КСУ

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 17:21
Проявіть державницьку позицію: мовний омбудсмен звернувся до суддів КСУ
Фото: Тарас Кремінь (facebook.com/govuamova)
Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 3 листопада, Конституційний суд України має розглянути за закритими дверима подання 51 народного депутата щодо конституційності закону про державну мову. Напередодні розгляду мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до суддів КСУ.

Про це повідомляє офіційна сторінка уповноваженого із захисту державної мови в Facebook.

За його словами, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" відповідає Конституції, адже його положення фактично дублюють або уточнюють законодавчі норми, які вже тривалий час діють в Україні. Тобто цей закон не запроваджує нових вимог та порядків, а лише фіксує статус-кво.

"Звертаюся до суддів КСУ - проявити державницьку позицію та ухвалити рішення на користь національних інтересів України. Питання мови є фундаментальним для нашої держави: для зміцнення незалежності, утвердження ідентичності, єдності та перемоги України", - написав він.

Нагадаємо, КСУ на 3 листопада запланував розгляд позову про "мовний" закон. Розгляд відбудеться на тлі конституційної кризи, викликаної рішенням КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Крім того, сьогодні КСУ на закритому засіданні розглядає подання щодо конституційності земельної реформи.

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