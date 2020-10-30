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КСУ у вівторок продовжить розгляд "мовного" закону

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 17:48
КСУ у вівторок продовжить розгляд "мовного" закону
Фото: засідання Конституційного суду (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Конституційний суд на наступному тижні продовжить розгляд позову про мовний мовою. Пленарне засідання заплановано на 3 листопада.

Про це повідомляє сайт КСУ.

Початок засідання о 10:00 і розгляд цього питання стоїть першим у порядку денному.

Також наступного тижня КСУ продовжить розгляд клопотання про трактування преамбули Конституції України в частині "забезпечення гідних умов життя", а також вирішить питання про розгляд позову щодо статей Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу в частині спецконфискации.

Крім цього, в понеділок 2 листопада відбудуться збори суддів КСУ.

Нагадаємо, Конституційний суд розпочав розгляд закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ще в липні. Слухання проходять за клопотанням 51 народного депутата.

Зазначимо, що сьогодні суддя КСУ Ігор Сліденко заявив, що в антикорупційних законах необхідно внести зміни в окремі статті, щоб привести їх у відповідність до Конституції. Саме цього вимагають рішення Конституційного суду України.

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