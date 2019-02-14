Через провокації бойовиків "ДНР" 46 осіб залишилися в сірій зоні

Прикордонники і штаб ООС роблять усі необхідні дії, щоб евакуювати людей

Из-за провокации боевиков "Донецкой народной республики" 46 человек остались в серой зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, опубликованное в Facebook.

"Только что мне позвонили люди находящиеся в серой зоне, между Горловкой и Зайцево (КПВВ Майорск). Они мне сообщили, что НВФ "ДНР" совершили провокацию, и осуществили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска", - сообщил он.

В результате таких действий боевиков 46 человек остались в серой зоне.

В настоящее время пограничники и штаб ООС предпринимают все необходимые действия, чтобы эвакуировать людей из серой зоны.

По информации Лисянского, сейчас люди проходят процедуру оформления на КПВВ Майорск.

"Все службы вышли в ночное время, чтобы помочь и защитить наших граждан Украины", - сообщил он.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 39 тыс. человек. Сегодня все пункты пропуска на линии разграничения открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/55; "Марьинка" - 80/70; "Новотроицкое" - 150/80; "Гнутово - 40/30.