Провладні сили не вносять питання тарифів до порядку денного, - Соболєв

За словами Соболєва, в умовах росту тарифів Порошенко дозволяє виводити український газ за кордон

Петр Порошенко предоставил возможность своему бизнес-партнеру экспортировать газ украинской добычи за границу, что происходит на фоне повышения тарифов для украинцев. Об этом заявил с парламентской трибуны заместитель лидера фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"В условиях войны президент государства за 300 млн долл. продает свой бизнес партнеру, компании которого ровно через месяц дают право экспортировать украинский газ за границу. Это тот газ, который разведывает украинская компания "Укргаздобыча", тратя на это миллиарды гривен!", – заявил народный депутат.

Ситуацию, когда украинской компании в условиях кризиса и нехватки голубого топлива дают разрешение на экспорт отечественного газа, Соболев назвал неприемлемой.

Именно поэтому, по мнению нардепа, ключевой вопрос – снижение тарифов – провластные силы и не ставят в повестку дня парламента, чтобы дать возможность "обогатиться Порошенко и его партнерам".

"Все эти факты делают возможным, наконец, дать ключевой ответ на вопрос, кто подыгрывает Москве и кто позволяет вывозить украинский газ за границу. Это Петр Порошенко", – подытожил Соболев.