Як провести інтернет у бомбосховище: інструкція для мешканців Києва
Навіть перебуваючи в укритті важливо зберігати доступ до мережі. Це необхідно для того, щоб контролювати екстрену інформацію та мати зв'язок з рідними.
Про те, як провести інтернет в бомбосховища Києва - в матеріалі РБК-Україна.
У Києві є можливість подати заявку на проведення інтернет-зв'язку в укриття. Для цього необхідно залишити заявку за посиланням, після чого з вами зв'яжеться оператор для обговорення наступних кроків.
Станом на сьогодні було отримано 960 заявок. Вже більше 650 укриттів мають підключення до інтернету. З ними усіма можна ознайомитись у Google.
Фото: укриття у Києві, які мають підключення до інтернету (google.com/maps)
Варто додати:
- про бажання підключити інтернет у бомбосховищі необхідно попередити оточуючих;
- бажано особисто зустріти монтажника інтернет-провайдера.
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