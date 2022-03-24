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Як провести інтернет у бомбосховище: інструкція для мешканців Києва

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Четвер 24 березня 2022 15:17
Як провести інтернет у бомбосховище: інструкція для мешканців Києва Фото: як провести інтернет у бомбосховище (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Навіть перебуваючи в укритті важливо зберігати доступ до мережі. Це необхідно для того, щоб контролювати екстрену інформацію та мати зв'язок з рідними.

Про те, як провести інтернет в бомбосховища Києва - в матеріалі РБК-Україна.

У Києві є можливість подати заявку на проведення інтернет-зв'язку в укриття. Для цього необхідно залишити заявку за посиланням, після чого з вами зв'яжеться оператор для обговорення наступних кроків.

Станом на сьогодні було отримано 960 заявок. Вже більше 650 укриттів мають підключення до інтернету. З ними усіма можна ознайомитись у Google.

Як провести інтернет у бомбосховище: інструкція для мешканців Києва

Фото: укриття у Києві, які мають підключення до інтернету (google.com/maps)

Варто додати:

  • про бажання підключити інтернет у бомбосховищі необхідно попередити оточуючих;
  • бажано особисто зустріти монтажника інтернет-провайдера.

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