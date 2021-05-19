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Перевірили на мишах. В Австралії заявили про створення ліків від COVID

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Австралія, Середа 19 травня 2021 07:39
Перевірили на мишах. В Австралії заявили про створення ліків від COVID Фото: на черзі - випробування на людях. (Фото: Stefano Guidi/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Австралійські науковці повідомили про успішні випробовування на лабораторних мишах терапії проти коронавірусу. Лікування зменшує кількість вірусних частинок в організмі на 99,9%.

Про це повідомляє пресслужба Університету Гріффіта.

Препарат розробили спільно з центром дослідження й лікування раку City of Hope.

В університеті кажуть, що терапія лікує саме коронавірус, а не сприяє швидшому одужанню людей. В основі - технологія міРНК, або малих інтерферуючих РНК. міРНК здатні атакувати безпосередньо геном вірусу і знищувати його. Так вірус більше не може розмножуватися в організмі.

Випробовування на мишах показали, що терапія на основі міРНК зменшувала кількість вірусних частинок в їхньому організмі на 99,9%. Крім того, наночастинки, які застосовуються в терапії, можуть зберігатися до року за температури 4°C і до місяця - за кімнатної температури.

Науковці припускають, що відкриття може бути використане для лікування пацієнтів із коронавірусом.

На черзі - випробування на людях.

Нагадаємо, Індія не буде відновлювати великі експортні поставки вакцин від COVID - 19 принаймні до жовтня. Оскільки всі вакцини направляють для внутрішнього використання, щоб зупинити спалах коронавірусу в країні. На тлі коронакризи в Індії глобальний механізм COVAX зіткнувся з нестачею 140 млн доз вакцин від коронавірусу.

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