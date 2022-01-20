Провайдинг CpoS. Новий вид соціального майнінгу

Майнінг, як спосіб пасивного заробітку розпочався з першої криптовалюти 3 січня 2009 року. Цього дня було згенеровано перший блок і здійснено першу транзакцію, в якій Сатоші Накамото передав 50 біткоїнів Хеллу Фінні.

Розробивши та впровадивши в децентралізовану платіжну систему Bitcoin протокол консенсусу PoW, відкривши вихідний код, і надавши можливість користувачам мережі підтверджувати транзакції, сформувався цілий ринок майнінгу.

Масла у вогонь додав перший стрибок криптовалюти, у гру майнінгу вступили цілі заводи, забиті відеокартами, зробивши «побутовий» майнінг нерентабельним. Після цього користувачі розділилися на 2 незв'язані між собою табори: майнінгові компанії та користувачі, які використовують Біткоїн за призначенням — як платіжну систему.

Високий поріг входу та маркетинг — це відмінне паливо для двигуна прогресу. У 2012 році світові було представлено новий протокол консенсусу PoS — доказ частки володіння. Обчислювальна потужність перестала бути необхідністю, їй на заміну прийшов стейкинг. Формує блок і отримує за це винагороду той, у кого на гаманці більше токенів і якщо пощастило з випадковим вибором.

Зрозумівши, що майбутнє у будь-якому випадку за екологічністю, програмісти та дослідники закінчили роботу над протоколом PoW, та зосередилися над удосконаленням протоколу PoS.

Так з'явилися протоколи DPoS — делегований доказ частки володіння, на якому працюють такі платформи, як Bitshare та Steem. PPoS — чисте підтвердження частки, наприклад у Algorand. СPoS — соціальний доказ частки, який використовується в системі Bitbon, і на якому зупинимося докладніше.

Фішка протоколу в поєднанні звичного стейкінгу та соціальної мережі. Дохід майнера залежить від двох потужностей:

базова, яка залежить від кількості токенів на балансі користувача;

соціальна — кількість підключених гаманців інших користувачів.

Подробиці роботи можна прочитати на офіційному ресурсі розробника за посиланням.

CPoS відрізняється від інших протоколів саме соціальною складовою, яка впливає на дохід майнера. При цьому вона не є обов'язковою. Можна CPoS використовувати і як звичайний доказ частки володіння та отримувати прибуток не менше, ніж у будь-якій іншій платформі на PoS.