Провайдинг CpoS. Новий вид соціального майнінгу

Майнінг, як спосіб пасивного заробітку розпочався з першої криптовалюти 3 січня 2009 року. Цього дня було згенеровано перший блок і здійснено першу транзакцію, в якій Сатоші Накамото передав 50 біткоїнів Хеллу Фінні.
Розробивши та впровадивши в децентралізовану платіжну систему Bitcoin протокол консенсусу PoW, відкривши вихідний код, і надавши можливість користувачам мережі підтверджувати транзакції, сформувався цілий ринок майнінгу.
Масла у вогонь додав перший стрибок криптовалюти, у гру майнінгу вступили цілі заводи, забиті відеокартами, зробивши «побутовий» майнінг нерентабельним. Після цього користувачі розділилися на 2 незв'язані між собою табори: майнінгові компанії та користувачі, які використовують Біткоїн за призначенням — як платіжну систему.
Високий поріг входу та маркетинг — це відмінне паливо для двигуна прогресу. У 2012 році світові було представлено новий протокол консенсусу PoS — доказ частки володіння. Обчислювальна потужність перестала бути необхідністю, їй на заміну прийшов стейкинг. Формує блок і отримує за це винагороду той, у кого на гаманці більше токенів і якщо пощастило з випадковим вибором.
Зрозумівши, що майбутнє у будь-якому випадку за екологічністю, програмісти та дослідники закінчили роботу над протоколом PoW, та зосередилися над удосконаленням протоколу PoS.
Так з'явилися протоколи DPoS — делегований доказ частки володіння, на якому працюють такі платформи, як Bitshare та Steem. PPoS — чисте підтвердження частки, наприклад у Algorand. СPoS — соціальний доказ частки, який використовується в системі Bitbon, і на якому зупинимося докладніше.
Фішка протоколу в поєднанні звичного стейкінгу та соціальної мережі. Дохід майнера залежить від двох потужностей:
Подробиці роботи можна прочитати на офіційному ресурсі розробника за посиланням.
CPoS відрізняється від інших протоколів саме соціальною складовою, яка впливає на дохід майнера. При цьому вона не є обов'язковою. Можна CPoS використовувати і як звичайний доказ частки володіння та отримувати прибуток не менше, ніж у будь-якій іншій платформі на PoS.