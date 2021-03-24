Провайдер Cityhost.ua став партнером Дія.Бізнес і надає знижку 30% на свої послуги

Хостинг-провайдер Cityhost.ua впровадив 30% знижку на послуги з розміщення сайтів для українських підприємців за промокодом: DIIA-BUSINESS. Відповідна пропозиція розміщена у розділі «Пропозиції партнерів» на порталі Дія.Бізнес від Міністерства цифрової трансформації. Вигода від використання промокоду може сягати 5800 гривень на рік.

Вже більше 15 років ми допомагаємо клієнтам бути онлайн, розміщуючи інтернет-сайти та реєструючи доменні імена для них. Наше завдання – зробити так, щоб сайти клієнтів працювали 24/7 та приносили прибуток. Перехід бізнесу в онлайн особливо актуальний під час пандемії. Нещодавно був оголошений новий локдаун, якій призвів до закриття мільйонів магазинів, ресторанів, освітніх закладів, тощо. Наявність у підприємців онлайн представництв, стає в нагоді у сьогоднішній ситуації. Маючи сайт, підприємці можуть продовжувати працювати та заробляти гроші, приймаючі замовлення онлайн. Розуміючи ці виклики, ми вирішили підтримати українських підприємців впровадивши 30% знижку на наші послуги.

Олег Рівтін, маркетинг-директор Cityhost.ua

Що таке хостинг?

Хостинг – послуга з розміщення сайтів. Передбачає надання клієнту місця на сервері, який має постійне підключення до інтернет-мережі та забезпечує безперебійну роботу сайту. Найпростіший вид хостингу – віртуальний (shared-hosting). Використовують його для сайтів, які не потребують значних ресурсів для роботи.

Усі тарифи хостинга від Cityhost.ua включають в себе:

Безкоштовний конструктор сайтів. SSl сертифікат. Безкоштовний домен. Захист від DDoS-атак. Можливість використовувати додаткові сервіси: CallBack та SMS-розсилку.

Тарифи на розміщення сайту в компанії Cityhost стартують від 697 гривень на рік.

Про компанію Cityhost.ua

Cityhost.ua – український хостинг-провайдер та реєстратор доменних імен. Працює на ринку хостингу з 2005 року. Входить у ТОП-10 провайдерів за версією порталу IT рейтинг України. Компанія пропонує такі послуги: хостинг, оренда віртуальних і виділених серверів та реєстрація доменів. Для реєстрації доступні імена у більш ніж 250 доменних зонах. Сервери компанії розміщені у дата-центрах України та Німеччини. Є офіційно акредитованим реєстратором доменів UA. Замовити хостинг або віртуальний сервер зі знижкою можна на сайті: https://cityhost.ua/uk. При оформленні вкажіть код: DIIA-BUSINESS і отримайте рахунок зі знижкою 30%.