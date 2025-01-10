Провальный старт и два незабитых пенальти: "Динамо" уступило в первом матче года

Контрольный матч

"Магдебург" - "Динамо" - 3:1

Голы: Гнака, 3, Атик, 12, Югоне, 84 - Буяльский, 87

Незабитые пенальти: Шапаренко (Д), 28, Буяльский (Д), 71

Соперник киевлян в стартовой игре представляет второй дивизион чемпионата Германии. Александр Шовковский выставил на спарринг экспериментальный состав.

В нем нашлось место, в частности, южноафриканцу Окону, который только на днях присоединился к "Динамо" и находится на просмотре. С первых минут также действовал на поле 18-летний полузащитник Ищенко, который еще не играл за основу в официальных матчах.

Полный же стартовый состав киевлян был таким: Нещерет - Дубинчак, Михавко, Окон, Караваев - Шапаренко, Ищенко, Брагару, Пихаленок, Волошин - Герреро.

Уже на старте игры немцы шокировали подопечных Шовковского быстрыми голами. На 3-й минуте точным дальним ударом отметился ивуариец Гнака. А на 12-й - другой легионер, турок Атик, перебросив Нещерета удвоил преимущество. В обеих ситуациях на позиции центрального защитника не лучшим образом действовал африканский новичок Окон.

"Магдебург" продолжал владеть инициативой. Однако на 27-й минуте киевляне получили право не пенальти. В штрафной сбили Шапаренко и он сам взялся исполнить приговор. Пробил, как говорят, по-пижонски и опытный вратарь немецкого клуба Райманн разгадал намерение украинца.

После первых 30-ти минут тренерский штаб "Динамо" провел первые замены. Сняли с игры Михавко, Пихаленка и Герреро. А вместо них выпустили - Дячука, Саленко и Пономаренко.

"Магдебург" спокойно и уверенно доигрывал тайм, а в компенсированные минуты даже мог довести преимущество до разгромного. Хорошим моментом не воспользовался голландец Каас.

На вторую половину киевляне вышли уже в следующем составе: Моргун - Вивчаренко, Дячук, Слюбик, Тымчик - Рубчинский, Михайленко, Саленко - Кабаев, Пономаренко, Герич.

Отметим первое появление в составе игрока львовского "Руха" Слюбика. Он находится в "Динамо" на просмотре.

Игра после перерыва немного выровнялась. Моменты стали появляться и у киевлян. В частности после подключения Тымчика мяч попал в перекладину ворот немцев.

На 60-й минуте Шовковский провел очередные изменения. В игру вошли Биловар, Буяльский и Ванат. И сразу возникли моменты. Могли забить Слюбик и Ванат.

А на 71-й судья назначил второй 11-метровый в ворота "Магдебурга". Но киевляне запороли и его: Буяльский, как и Шапаренко до перерыва, не смог переиграть вратаря.

Под конец игры соперники обменялись голами. Сначала немцы довели свое преимущество до неприличного. Но Буяльский один мяч отыграл. Капитан команды стал автором первого гола "Динамо" в 2025 году.

"Динамо" в январе: что известно

У киевлян на сборах в Турции запланировано еще три спарринга: с румынским ФКСБ (12 января), польским "Видзевом" (13 января) и болгарским ЦСКА (16 января). Завершат первый месяц года "бело-синие" двумя поединками заключительных туров основного этапа Лиги Европы. Сыграют на выезде против турецкого "Галатасарая" (21 января) и номинально домашний матч в Гамбурге против латвийского РФШ (30 января). Отметим, что "Динамо" уже потеряло шансы на продолжение борьбы в турнире.