Після провалу бліцкригу війська РФ перейшли до плау Б, - постпред України при ООН

Він зазначив, що наразі РФ не продемонструвала готовності відмовитися від своєї стратегії навмисного загострення гуманітарної ситуації на території України.

Кислиця наголосив, що Кремль хоче знищити сільськогосподарський потенціал України, щоб залякати її політичне керівництво і людей, щоб вони здалися.

"Набір інструментів широкий і надзвичайно жорстокий, і включає навмисне руйнування житлових районів і критично важливих об'єктів інфраструктури, ракетні обстріли по всій країні, облогу міст, порушення домовленостей про гуманітарні коридори та терор проти мирних жителів", - сказав постпред України при ООН.

Так, зазначив дипломат, країна-агресор після провалу бліцкригу перейшла до "плану Б", оскільки гуманітарна катастрофа на Україні є елементом військової стратегії РФ.

"Путін - не перший диктатор, який використовує їжу в якості зброї проти українського народу", - додав він, нагадавши, що жертвами Голодомору в Україні, організованого Йосипом Сталіним, стали мільйони українців.