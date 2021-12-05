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Провал розвідки. В Індії розстріляли шахтарів, прийнявши їх за бойовиків

Автор: Ілона Свиридова

Індійські військові розстріляли групу шахтарів, прийнявши їх за бойовиків. Інцидент стався в штаті Нагаленд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в результаті інциденту загинули, щонайменше, 14 цивільних і один співробітник служби безпеки. Як заявили представники уряду Індії, підрозділ Assam Rifles відкрив безладний вогонь по вантажівці, в якій їхали близько 30 шахтарів.

Прем'єр-міністр Нагаленда Нейфіу Ріо заявив, що це стало можливим через "провал розвідки" і подія буде розслідувана. Інцидент стався в селі на кордоні з М'янмою під час операції з придушення повстанців.

"Військовослужбовці отримали дані розвідки про деякий рух бойовиків в цьому районі, і, побачивши вантажівку, вони прийняли шахтарів за повстанців і відкрили вогонь, убивши шістьох робітників", - розповів Reuters високопоставлений поліцейський на умовах анонімності.

Після цього сотні місцевих жителів оточили табір Assam Rifles і вступили в бій з солдатами. Загалом загинули 14 цивільних і один військовий.

Скасуємо, в індійському штаті Нагаленд вже кілька десятиліть триває конфлікт між етнічними нагами та урядами Індії та М'янми. Місцева "Націонал-соціалістична рада Нагаленду" виступає за незалежність регіону.

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Індія