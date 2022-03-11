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Процес поставили на рельси. Кулеба заявив, що Україна стовідсотково стане членом ЄС

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П'ятниця 11 березня 2022 22:12
Процес поставили на рельси. Кулеба заявив, що Україна стовідсотково стане членом ЄС Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Членство України в Європейському Союзі - це лише питання часу. Проте наразі є стовідсоткова впевненість, що це відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Дмитра Кулеби під час телемарафону.

"Те, що вночі відбулося, якщо порівнювати з тим, що було три тижні тому, то це революція, яка відповідає інтересам України та ЄС, та ставить членство України вже на рельси", - заявив він.

За совами Кулеби, якщо резолюція Європарламенту - було ідеєю, то тепер "нас поставили на рельси і наш потяг поїхав у бік ЄС". Тому це рішення неформального саміту не можна оцінювати якось однозначно, є нюанси.

"Вона (Єврокомісія - ред.) зробить цей крок, це питання часу. Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС. Тепер це питання часу", - сказав дипломат.

Очільник МЗС додав, якщо до початку війни ми гіпотетично мріяли про членство, то тепер ми однозначно станемо.

"Авторитет Зеленського дозволяє нам пришвидшити ці процеси, але це не відбудеться за день чи за тиждень", - заявив він.

Нагадаємо, що Україна почала процес євроінтеграції офіційно - на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС всі лідери країн Євросоюзу підтримали таке рішення.

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