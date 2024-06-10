Процесс принятия формулы "Роттердам+" был прозрачным и законным, - адвокат

Предложенный проект был опубликован и обсужден со всеми заинтересованными сторонами. Перед принятием Постановления обсуждалось несколько различных методик определения прогнозируемой ОРЦ. Одна из них базировалась на индексе API 2 без учета транспортных расходов. Но в итоге все заинтересованные стороны высказались за включение этих расходов. Окончательный проект был одобрен всеми членами НКРЭКУ, а также другими компетентными органами: АМКУ, ГССУ и Минэкономразвития", - говорится в статье.

Адвокаты ссылаются на ранее опубликованное заключение известных британских экспертов лорда Кена Макдональда и Тима Джеймс-Мэттьюза, где специалисты также пришли к выводу, что процесс принятия формулы "Роттердам+" был абсолютно прозрачным, публичным, согласно имеющимся процедурам.

Британские эксперты отметили, что формула "Роттердам+" абсолютно правильна и экономически оправдана, и что любая методика, которая должна была быть принята для определения оптовой цены, должна была быть лучшей для всего рынка электроэнергии.

Как сообщалось, расследование дела "Роттердам+" длилось более 7 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. Суд также подтвердил отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз в том числе государственных.