Процедура вотуму довіри Борису Джонсону може бути запущена вже сьогодні, - журналіст

Процедура вотуму довіри прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону може бути запущена вже сьогодні. У Rонсервативній партії очікують офіційного оголошення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення редактора ITV у Великобританії Пола Бренда у Twitter.

"Повстанці-торі очікують, що сьогодні вранці сер Грем Бреді зробить заяву про те, що Борису Джонсону буде винесено вотум недовіри", - написав він.

Якщо Джонсон втратить вотум довіри, він буде знятий з посади прем'єр-міністра, і буде проведено змагання за лідерство, щоб визначити його заміну.

Принаймні, 54 члени парламенту від консерваторів повинні офіційно запросити вотум довіри у голови партійного комітету Бреді. Листи є конфіденційними, тому тільки голова комітету знає, скільки насправді було надіслано запитів.