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Процедура аннексии оккупированных территорий Украины может занять 12 дней, - СМИ

Фото: Россия может аннексировать оккупированные территории за 12 дней (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Процедура аннексии оккупированных Россией территорий Украины может занять 12 дней. Это в два раза дольше, чем аннексия Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсант.

Согласно российскому сценарию, после проведения так называемых "референдумов о присоединении к РФ" глава Кремля Владимир Путин должен признать "независимость" оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Стоит отметить, что Россия признала "независимость" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" еще 21 февраля 2022 года.

Затем РФ должна заключить договора с регионами, которые Путин передаст на ратификацию в российский парламент вместе с законопроектами о принятии новых субъектов. Ранее спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации рассмотрит вопрос "присоединения" 4 октября.

То есть вся процедура аннексии, включая проведение "референдумов" с 23 сентября, может занять 12 дней.

Напомним, президент Владимир Зеленский выдвинул Путину ультиматум. Он заявил, что после признания "референдумов" Украина не будет вести переговор с РФ.

Ранее мы сообщали, что в Совбезе ООН прошло заседание по "референдумах", которые РФ провела на временно оккупированных территориях Украины.

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