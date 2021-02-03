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Прототип корабля Spacex розбився при посадці

Автор: Даша Харченко

Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship. Він розбився при посадці.

Трансляція велася на сторінці NASASpaceflight.

SN9 не вдалося зробити ключовий маневр перед включенням двигунів.

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Раніше стало відомо, що американська компанія SpaceX, яка належить мільярдерові Ілону Маску, сьогодні планує знову протестувати прототип корабля Starship SN9 для майбутнього польоту на Марс. Космічний корабель у ході випробувань повинен піднятися на 12,5 кілометрів і приземлитися.

Нагадаємо, під час минулого випробування, яке відбулося в грудні 2020 року, прототип Starship успішно піднявся на потрібну висоту, але вибухнув під час посадки. Тоді Маск пояснив, що вибух стався через недостатній тиск в паливному баку.

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