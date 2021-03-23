Як правильно вибрати препарати від алергії?

Алергія — реакція організму на різні зовнішні чинники (алергени), яка проявляється як хвороба. В якості алергенів можуть виступати як побутові фактори (домашній пил, сліди життєдіяльності тварин, хімічні засоби побутового призначення), так і пилок квітів, продукти харчування, лікарські засоби.

Алергічні реакції проявляються під час взаємодії імунної системи з антигеном, в процесі чого виділяються так звані медіатори алергії (гістамін, серотонін та ін..), які й є причиною проявлення алергічної реакції. Алергічна реакція може бути:

місцева (висипи, почервоніння, свербіж);

системна (кашель, набряк, у важких випадках — анафілактичний шок).

Крім цього, алергічна реакція може бути негайна або уповільнена (через 2-3 дні після взаємодії).

Враховуючи усі ці фактори лікар призначає той чи інший протиалергійний апарат, широкий вибір яких представлений на https://apteka-ds.com.ua/catalog/medykamenty/liky-vid-alerhiyi

Як лікується алергія?

Лікування від алергії на сьогоднішній день дуже популярне серед населення, адже значна частина ліків відпускається без рецепту лікаря, а відсоток людей, яких турбують алергічні прояви організму доволі великий. Однак самолікування часто не тільки не допомагає, а й шкодить здоров’ю, викликає побічні ефекти, які потім потребують вже кваліфікованого втручання медпрацівника

Тому, при появі перших симптомів алергічної реакції в організмі будь-якого характеру в першу чергу слід звернутися до лікаря, краще вузької спеціальності. Спеціаліст після проведення обстеження, вивчення результатів аналізів зможе вірно дати оцінку вашим симптомам та призначити дієві ліки, які зможуть ефективно вилікувати з урахуванням супутніх патологій. Адже, ніякі ліки не дадуть настільки бажаного ефекту як правильно призначене лікування, направлене на усунення причини алергічної реакції.

З цих причин першочерговим є усунення чинників, які дозволяють потраплянню алергена в організм: припинити вживання конкретних продуктів, уникати контактів з певними рослинами і т.п. Надалі слід суворо дотримуватись рекомендацій лікаря та схеми лікування. Іноді, цей процес може розтягнутися на місяці та, навіть, роки.

Класифікація проти алергенних ліків

В залежності від типу алергії ліки поділяються на дві групи:

при негайних реакціях на алергени;

при уповільнених реакціях.

До перших відносять антигістамінні препарати, стабілізатори мембрани тучних клітин, антагоністи лейкотрієнових рецепторів, глюкокортикоїдні препарати.

В другу категорію протиалергічних ліків включають імунодепресанти, глюкокортикоїди, цитостатики.

Серед названих найбільш популярними являються антигістамінні засоби, принцип дії яких заключається в блокуванні гістамінових рецепторів і перешкоджанню негативної дії на організм гістаміну, що є основним медіатором алергії. Вони досить швидко впливають на організм та усувають прояви реакції.

При застосуванні ліків_проти_алергії у дітей слід зважати на особливості, адже більшість протиалергічних препаратів не бажано давати дітям, і чим менший вік дитини, тим менший вплив протиалергічного препарату на маленький організм має бути. Це лікування проходить лише під контролем педіатра. Для прикладу, дітям до 6 місяців в разі необхідності дозволено приймати діазолін, від шести місяців — дезлоратадин, старше одного року — лоратадин і дітям які старші 6 років можна приймати фексофенадин.

В будь-якому випадку не слід займатися самолікуванням, адже це може тільки нашкодити вам та вашій дитині.