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Противник намагається закріпитися в Лимані і відрізати обороняються від основних сил

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Донецьк, П'ятниця 27 травня 2022 07:39
Противник намагається закріпитися в Лимані і відрізати обороняються від основних сил Російські війська (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Противник намагається розвинути наступальний успіх на Бахмутському напрямку, а також докладає всіх зусиль, щоб порушити маршрути логістичного забезпечення і відрізати обороняються підрозділи від основних сил української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Лиманському напрямку російські війська ведуть активну розвідку, також за підтримки артилерії намагаються закріпитися в населеному пункті Лиман Донецької області.

Як повідомлялося, російські окупанти значно посилили обстріли в Луганській області. Траса "Лисичанськ-Бахмут", по якій здійснюється евакуація, повністю прострілюється.

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