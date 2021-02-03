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Проти України йде гібридна війна: Баканов про блокування трьох телеканалів

Автор: Андрій Козловський

Голова Служби безпеки України Іван Баканов відреагував на введення санкцій проти трьох телеканалів. За його словами, проти України ведеться гібридна війна, зокрема на інформаційному полі.

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Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

"Проти України ведеться гібридна війна... Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій - іще один важливий та послідовний крок для цього... СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення" - наголосив Баканов.

Він також додав, що рішення РНБО спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України та не має жодного відношення до обмеження свободи слова.

"Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України”, - сказав голова СБУ.

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