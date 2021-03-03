Проти 117 правоохоронців ДБР направило обвинувачення до суду за перевищення влади

Виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що у 2020 році проти 117 правоохоронців направили обвинувальні акти до суду за перевищення влади. Усього направлено 83 обвинувальні акти.

Про це він повідомив у ході звіту про діяльність ДБР.

"За 2020 рік до суду направлено 83 обвинувальні акти стосовно 117 осіб, серед яких обвинувачуються у катуваннях 15 правоохоронців. Іншим особам інкримінуються крім катування перевищення влади, незаконне тримання під вартою та порушення прав на захист", - розповів Сухачов.

Він підкреслив, що особлива увага приділяється розслідуванню катувань та іншого неналежного поводження працівників правоохоронних органів.

Нагадаємо, в середині листопада 2020 року правоохоронні органи завершили розслідування справи про зґвалтування і тортури в Кагарлицькому відділенні поліції. У справі фігурують п'ятеро співробітників поліції.

Як писало РБК-Україна, двох співробітників поліції Черкаської області підозрюють у катуванні затриманого в місті Городище. За версією слідства, вони били затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника.