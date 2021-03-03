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Проти 117 правоохоронців ДБР направило обвинувачення до суду за перевищення влади

Новость на русском → Україна, Середа 03 березня 2021 11:18
Проти 117 правоохоронців ДБР направило обвинувачення до суду за перевищення влади Фото: Олексій Сухачов (facebook.com dbr.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що у 2020 році проти 117 правоохоронців направили обвинувальні акти до суду за перевищення влади. Усього направлено 83 обвинувальні акти.

Про це він повідомив у ході звіту про діяльність ДБР.

Він підкреслив, що особлива увага приділяється розслідуванню катувань та іншого неналежного поводження працівників правоохоронних органів.

"За 2020 рік до суду направлено 83 обвинувальні акти стосовно 117 осіб, серед яких обвинувачуються у катуваннях 15 правоохоронців. Іншим особам інкримінуються крім катування перевищення влади, незаконне тримання під вартою та порушення прав на захист", - розповів Сухачов.

Нагадаємо, в середині листопада 2020 року правоохоронні органи завершили розслідування справи про зґвалтування і тортури в Кагарлицькому відділенні поліції. У справі фігурують п'ятеро співробітників поліції.

Як писало РБК-Україна, двох співробітників поліції Черкаської області підозрюють у катуванні затриманого в місті Городище. За версією слідства, вони били затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника.

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