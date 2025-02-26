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Противотуманные фары в авто: когда они становятся опасными

Среда 26 февраля 2025 08:15
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Противотуманные фары в авто: когда они становятся опасными Фото: противотуманные фары в авто (media.vw.com)
Автор: Константин Широкун

Туман - наиболее опасный вид осадков, и на самом деле есть не так много технических средств, которые могли бы помочь водителю в такую погоду. О том, как использовать фары-противотуманки с максимальной эффективностью, рассказываем в статье.

О правилах пользования противотуманными фарами автомобиля читайте в материале РБК-Украина.

Сразу скажем, что никакие противотуманки не заменят главного средства безопасности - особой осторожности водителя, в частности, соблюдения им разумной скорости. Тем не менее, специальные фары тоже многого стоят в густом тумане, и не только в темное время суток.

Противотуманные фары: секрет эффективности

Передние противотуманные фары (а сегодня мы говорим только о передних) имеют два секрета, знание которых помогут водителю использовать их максимально эффективно.

Во-первых, важное отличие противотуманок в месте их расположения: они устанавливаются как можно ниже. Как известно, туман никогда не лежит прямо на дороге, он всегда оставляет зазор из чистого прозрачного воздуха над самым асфальтом - и именно в эту прослойку противотуманные фары и должны светить.

Второй "противотуманный" секрет в том, что эти фары не подсвечивают сам туман - и поэтому микрокапли влаги не становятся белой стеной перед капотом и не заслоняют обзор дороги для водителя. Поэтому чтобы луч не поднимался выше и не задевал основную массу тумана, фара-противотуманка имеет вторую особенность - плоский и широкий луч (55 - 56 градусов по горизонтали). Таким образом эти фары захватывают всю полосу движения и частично обочину, не ослепляя при этом встречные машины.

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Как пользоваться противотуманками

Согласно украинским Правилам дорожного движения, во время тумана на авто должны гореть или фары ближнего света, или противотуманные фары. Если речь идет о световом дне, то помогают они в первую очередь не самому водителю, а водителям других авто, которые лучше лучше видят авто с работающими фарами в тумане.

Ночью в тумане противотуманные фары просто обязательны, причем часто лучше включать их без фар дальнего света, ведь последние будут откровенно мешать, подсвечивая туман и превращая его в непрозрачную стену впереди авто.

Противотуманки и Закон

Украинские Правила дорожного движения разрешают (не обязывают!) включать передние противотуманные фары в условиях недостаточной видимости - когда видимость дороги в направлении движения менее 300 м из-за сумерек, тумана, дождя, снегопада и т.д;

Если конкретно, наши ПДД называют следующие ситуации, связанные с использованием противотуманок:

В светлое время суток в условиях недостаточной видимости противотуманки можно использовать вместо ближнего/дальнего света фар или вместе с ними - то есть, для обозначения машины на дороге (п.19.5);

В темное время суток в условиях недостаточной видимости одними противотуманками обойтись уже нельзя - ПДД требуют прежде всего включить ближний или дальний свет (автоматически засветятся и "габариты") и уже в придачу к ним - противотуманные фары;

Если машина в условиях недостаточной видимости по какой-то причине стоит на дороге, в том числе на обочине, в дополнение к габаритам можно включить ближний свет или противотуманные фары и задние противотуманные фонари (п.19.4).

Украинские ПДД прямо не запрещают использование передних противотуманных фар в условиях хорошей видимости. Хотя стоит помнить, что во многих европейских странах за это предусмотрен штраф.

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Вкратце

Поскольку туман не является распространенным явлением на украинских автодорогах, немалая часть водителей не имеет особых навыков езды в таких условиях. Поэтому чтобы в сложный момент не отвлекаться от дороги на кнопки и рычаги, лучше заранее разберитесь с алгоритмом работы выключателей, которые в вашем авто отвечают за противотуманные фары и фонари - чтобы безошибочно включить их при необходимости. И еще раз напомним: главное средство безопасности при движении в тумане - не световые приборы, а умеренная скорость и двойное внимание.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild иAutocentre.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, что лучше для авто: навес, гараж или паркинг.

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