Противотуманные фары в авто: когда они становятся опасными

Туман - наиболее опасный вид осадков, и на самом деле есть не так много технических средств, которые могли бы помочь водителю в такую погоду. О том, как использовать фары-противотуманки с максимальной эффективностью, рассказываем в статье.

Сразу скажем, что никакие противотуманки не заменят главного средства безопасности - особой осторожности водителя, в частности, соблюдения им разумной скорости. Тем не менее, специальные фары тоже многого стоят в густом тумане, и не только в темное время суток.

Противотуманные фары: секрет эффективности

Передние противотуманные фары (а сегодня мы говорим только о передних) имеют два секрета, знание которых помогут водителю использовать их максимально эффективно.

Во-первых, важное отличие противотуманок в месте их расположения: они устанавливаются как можно ниже. Как известно, туман никогда не лежит прямо на дороге, он всегда оставляет зазор из чистого прозрачного воздуха над самым асфальтом - и именно в эту прослойку противотуманные фары и должны светить.

Второй "противотуманный" секрет в том, что эти фары не подсвечивают сам туман - и поэтому микрокапли влаги не становятся белой стеной перед капотом и не заслоняют обзор дороги для водителя. Поэтому чтобы луч не поднимался выше и не задевал основную массу тумана, фара-противотуманка имеет вторую особенность - плоский и широкий луч (55 - 56 градусов по горизонтали). Таким образом эти фары захватывают всю полосу движения и частично обочину, не ослепляя при этом встречные машины.

Как пользоваться противотуманками

Согласно украинским Правилам дорожного движения, во время тумана на авто должны гореть или фары ближнего света, или противотуманные фары. Если речь идет о световом дне, то помогают они в первую очередь не самому водителю, а водителям других авто, которые лучше лучше видят авто с работающими фарами в тумане.

Ночью в тумане противотуманные фары просто обязательны, причем часто лучше включать их без фар дальнего света, ведь последние будут откровенно мешать, подсвечивая туман и превращая его в непрозрачную стену впереди авто.

Противотуманки и Закон

Украинские Правила дорожного движения разрешают (не обязывают!) включать передние противотуманные фары в условиях недостаточной видимости - когда видимость дороги в направлении движения менее 300 м из-за сумерек, тумана, дождя, снегопада и т.д;

Если конкретно, наши ПДД называют следующие ситуации, связанные с использованием противотуманок:

В светлое время суток в условиях недостаточной видимости противотуманки можно использовать вместо ближнего/дальнего света фар или вместе с ними - то есть, для обозначения машины на дороге (п.19.5);

В темное время суток в условиях недостаточной видимости одними противотуманками обойтись уже нельзя - ПДД требуют прежде всего включить ближний или дальний свет (автоматически засветятся и "габариты") и уже в придачу к ним - противотуманные фары;

Если машина в условиях недостаточной видимости по какой-то причине стоит на дороге, в том числе на обочине, в дополнение к габаритам можно включить ближний свет или противотуманные фары и задние противотуманные фонари (п.19.4).

Украинские ПДД прямо не запрещают использование передних противотуманных фар в условиях хорошей видимости. Хотя стоит помнить, что во многих европейских странах за это предусмотрен штраф.

Вкратце

Поскольку туман не является распространенным явлением на украинских автодорогах, немалая часть водителей не имеет особых навыков езды в таких условиях. Поэтому чтобы в сложный момент не отвлекаться от дороги на кнопки и рычаги, лучше заранее разберитесь с алгоритмом работы выключателей, которые в вашем авто отвечают за противотуманные фары и фонари - чтобы безошибочно включить их при необходимости. И еще раз напомним: главное средство безопасности при движении в тумане - не световые приборы, а умеренная скорость и двойное внимание.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild иAutocentre.